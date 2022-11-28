GÜNDEM
28 Kasım 2022 - 00:01

Tüm Türkiye'nin gözü o toplantıda! EYT, sözleşmeliye kadro, fahiş fiyat... Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Türkiye'nin gözü kulağı Kabine Toplantısına çevrildi. EYT, sözleşmeliye kadro ve fahiş fiyat uygulamaları için önemli açıklamalar yapılacak. Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte o tarih..

GÜNDEM
28 Kasım 2022 - 00:01
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Tüm Türkiye'nin gözü o toplantıda! EYT, sözleşmeliye kadro, fahiş fiyat... Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?


Milyonlarca kişinin gözü gündeme ilişkin önemli kararların alınacağı Kabine Toplantısı’nda. Kabine Toplantısı’nın ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu oldu. EYT, sözleşmelilerin kadroya geçmesi gibi başlıca konuların karara bağlanacağı Kabine Toplantısı’nın tarihi belli oldu.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz günlerde sözleşmeliye kadro verilmesi ve EYT konularının Kabine Toplantısı sonrasında karara bağlanacağı açıklanmıştı. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları kamuoyuna duyuracak.



Kasım ayının son Kabine Toplantısı 28 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Kabine Toplantısı’nın gündemindeki konulardan en öne çıkanı kamudaki sözleşmeli personele kadro verilmesiyle ilgili düzenleme, EYT çalışmasında gelinen durum ve fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin alınan yeni tedbirler olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saatler süren Kabine Toplantısı’nın ardından televizyon ekranlarına çıkarak önce gündemi değerlendirecek, ardından da toplantıda alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde fahiş fiyat uygulamalarına yönelik açıklama yapmıştı. Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın titiz çalışmasıyla takipte olduklarını, kontrollerin farklı uygulamalarla devam edeceğini aktardı.

Fahiş fiyat uygulamasına devam edenlerin para cezası alsalar da sürdürmeye devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısında bu konuların da masaya yatırılarak yeni bir karar alınacağını ifade etmişti.

Kabine Toplantısı 28 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek. Kamuda sözleşmeli çalışan personellere kadro verileceği tarih de bu toplantının ardından netlik kazanacak. Ayrıca EYT düzenlemesiyle ilgili de son gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak. Şimdi tüm Türkiye’nin gözü kulağı Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısında.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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