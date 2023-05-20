GÜNDEM
20 Mayıs 2023 - 18:19

Tüm Türkiye'nin gözü onların üzerinde! Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'dan beklenen toplantı..

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen ATA ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan, bugün Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüştü.

GÜNDEM
20 Mayıs 2023 - 18:19
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Tüm Türkiye'nin gözü onların üzerinde! Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'dan beklenen toplantı..


14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28'inci milletvekili genel seçiminde yüzde 5 oy alarak ikinci tutun kilit ismi, haline gelen ATA İttifakı başkan adayı Sinan Ogan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamada hangi ittifakın adayını destekleyeceği merakla bekleniyor.

Dün Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşürken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise Dolmabahçe'ye gitmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek bir toplantı yapmıştı.



Tüm Türkiye'nin gözü onların üzerinde! Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'dan beklenen toplantı..

KILIÇDAROĞLU VE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanlığı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde Zafer Partisi genel merkezine giderek Ümiit Özdağ'ı ziyaret etmişti. Görüşmeden sonra bir basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, "başkana elimizden gelen her şeyi anlattığımı" derken Özdağ da "yakın gelecekte görüşlerimizi paylaşacağını" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, 14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın başkan adayı Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Dairesi'nde karşıladı.

OĞAN VE ÖZDAĞ BULUŞMASI

Tüm Türkiye'nin gözü onların üzerinde! Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'dan beklenen toplantı..

Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan ile görüştü. Zafer Partisi genel merkezindeki toplantıya ait bir fotoğraf Twitter'da paylaşıldı.

Özdağ, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, Sinan Oğan ile gündem değerlendirmesi yaptığını söyledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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