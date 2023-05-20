14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28'inci milletvekili genel seçiminde yüzde 5 oy alarak ikinci tutun kilit ismi, haline gelen ATA İttifakı başkan adayı Sinan Ogan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamada hangi ittifakın adayını destekleyeceği merakla bekleniyor. Dün Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşürken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise Dolmabahçe'ye gitmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek bir toplantı yapmıştı.
GÜNDEM
20 Mayıs 2023 - 18:19
Tüm Türkiye'nin gözü onların üzerinde! Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'dan beklenen toplantı..
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen ATA ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan, bugün Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüştü.
GÜNDEM
20 Mayıs 2023 - 18:19
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