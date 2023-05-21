Tüm Türkiye'ye duyuruldu! Karar bu sabah çıktı: 28 Mayıs'ta ücretsiz olacak

AFAD, 28 Mayıs'ta yapılacak 13. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna 8 gün kala "Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri" konulu bir genelge yayınladı. Bu genelge, 6 Şubat depremi sonucunda etkilenen 11 il için alınan tedbirleri içeriyor. Genelgede, diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere ve afet bölgesinden afet bölgesine seyahat etmek isteyenlerle ilgili tahliye taleplerinin kesintisiz bir şekilde karşılanacağı belirtiliyor. Valilik ve kaymakamlıklara bildirim yapılarak işlemlerin yürütülmesi için oluşturulan birimlerin görevlerine devam edeceği vurgulanmıştır. Bu birimler, gerektiğinde teknik ekipman ve personel sağlayacak ve tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının iletişim bilgileri, Valilik ve Kaymakamlık internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacaktır.
AFETZEDELER İÇİN BİLETLER ÜCRETSİZ KARŞILANACAK
AFAD, 13. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna sadece 8 gün kala, 6 Şubat depremi sonucunda etkilenen 11 il için önemli bir genelge yayınladı. "Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri" konulu bu genelge, afet bölgesinde yaşayan ve geçici olarak başka illerde bulunan vatandaşların geri dönüş sürecini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Genelgeye göre, afetzedelerin tahliye talepleri ve yol masraf ödemeleri konusunda kesintisiz bir hizmet sağlanacak. Bu kapsamda, afet bölgesinden diğer illere, diğer illerden afet bölgesine ve afet bölgesinden afet bölgesine seyahat etmek isteyenlerin talepleri karşılanacak. Valilik ve kaymakamlıklara bildirim yapılmasıyla birlikte, daha önceden oluşturulan birimlerin görevlerine devam edeceği belirtilmiştir. Ayrıca, afetzedelerin "Yol Masraf Belgesi" taleplerini "https://tahliye.afad.gov.tr" adresinden yapabilecekleri vurgulanmıştır. Tahliye ve geri dönüşlerle ilgili müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin bilet ücretleri karşılanacak, kendi imkânlarıyla bilet alan afetzedeler ise bilet ücretlerini talep etmeleri halinde ödeme alabilecekler. Bu ödemeler, afetzedelerin TC kimlik numaraları üzerinden gerçekleştirilecektir. Afet bölgesinden tahliye noktalarına ulaşan afetzedelere yönelik olarak da yol masraf tutarlarının karşılanacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, 7/24 hizmet veren tahliye ve müracaat merkezlerinde uygun vasıtalarla gidiş dönüşlerde her türlü imkân ve kolaylığın sağlanacağı vurgulanmıştır. Böylece afetzedelerin güvenli bir şekilde geri dönüş işlemlerini tamamlamaları ve ihtiyaç duydukları desteği alabilmeleri hedeflenmektedir. AFAD'ın bu genelgesi, afetzedelere destek olmayı ve yaşanan zorlu sürecin en iyi şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır.