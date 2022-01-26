Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun karda mahsur kalan 9 bin 398 kişi tahliye edildi

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, ülke genelinde yaşanan aşırı yoğun kar yağışları sebebiyle kapanan çok sayıda yolun açılması vatandaşlara Yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, Belediye, İl Özel İdaresi, Türk Kızılay, UMKE ve sivil toplum ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yapılan açıklamalarda yardım faaliyetleri hakkında Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplam 81 bin 39 personel, 27 bin 280 araç, makine ve teçhizatın görevlendirildiği kaydedildi. 22 ilde 24 bin 589 vatandaşın misafirhane ve yurtlarda ağırlandığı ve 4 bin 545 vatandaşın hala misafir edilmeye devam edildiği ifade edildi. Yoğun kar ve tipi sebebiyle yolda mahsur kalan 9 bin 398 vatandaşın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevkinin sağlandığı aktarıldı. Tüm mahsur kalan vatandaşlara yemek, içecek, kumanya, ikramlık, çorba ve battaniye dağıtımı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek, bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmamasının önem taşıdığı vurgulanarak, gelişmelerin takipçisi olunduğunun altı çizildi.
Açıklamada ayrıca vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek, bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmamasının önem taşıdığı vurgulanarak, gelişmelerin takipçisi olunduğunun altı çizildi.