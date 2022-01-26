YAŞAM
26 Ocak 2022 - 12:47

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun karda mahsur kalan 9 bin 398 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamalarda yurt genelinde karda mahsur kalan 9 bin 398 kişinin kaldıkları yerden alınarak güvenli bölgelere sevk edildiğini bilgilendirildi.

YAŞAM
26 Ocak 2022 - 12:47
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun karda mahsur kalan 9 bin 398 kişi tahliye edildi
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, ülke genelinde yaşanan aşırı yoğun kar yağışları sebebiyle kapanan çok sayıda yolun açılması vatandaşlara Yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, Belediye, İl Özel İdaresi, Türk Kızılay, UMKE ve sivil toplum ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yapılan açıklamalarda yardım faaliyetleri hakkında Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplam 81 bin 39 personel, 27 bin 280 araç, makine ve teçhizatın görevlendirildiği kaydedildi. 22 ilde 24 bin 589 vatandaşın misafirhane ve yurtlarda ağırlandığı ve 4 bin 545 vatandaşın hala misafir edilmeye devam edildiği ifade edildi. Yoğun kar ve tipi sebebiyle yolda mahsur kalan  9 bin 398 vatandaşın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevkinin sağlandığı aktarıldı. Tüm mahsur kalan vatandaşlara yemek, içecek, kumanya, ikramlık, çorba ve battaniye dağıtımı yapıldığı belirtildi.




Açıklamada ayrıca vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek, bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmamasının önem taşıdığı vurgulanarak, gelişmelerin takipçisi olunduğunun altı çizildi.



 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Gaziantep'te karısını öldüren madde bağımlısı canı koca tutuklandı
Gaziantep'te karısını öldüren madde bağımlısı canı koca tutuklandı
Erkekler İçin Birbirinden Özel Sevgililer Günü Hediyesi Fikirleri!
Erkekler İçin Birbirinden Özel Sevgililer Günü Hediyesi Fikirleri!
Son Haberler
Gaziantep'te karısını öldüren madde bağımlısı canı koca tutuklandı
Gaziantep'te karısını öldüren madde bağımlısı canı koca tutuklandı
Erkekler İçin Birbirinden Özel Sevgililer Günü Hediyesi Fikirleri!
Erkekler İçin Birbirinden Özel Sevgililer Günü Hediyesi Fikirleri!
Karlı köprüden kamyonetin düşmesiyle 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı
Karlı köprüden kamyonetin düşmesiyle 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı
Kar çilesinin bitmesinin ardından kaportacıların kar mesaisi başladı
Kar çilesinin bitmesinin ardından kaportacıların kar mesaisi başladı
Vali Yerlikaya'dan uyarı! Vatandaşların araçlarını bıraktıkları yerden almaları isteniliyor
Vali Yerlikaya'dan uyarı! Vatandaşların araçlarını bıraktıkları...
Korkunç olay! Çocuğunu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti
Korkunç olay! Çocuğunu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti
Dünyanın en ilginç hamileliği! Görüntüleri sosyal medyada gündem oldu..
Dünyanın en ilginç hamileliği! Görüntüleri sosyal medyada gündem...
Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Tavan fiyatı yükseltildi..
Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Tavan fiyatı yükseltildi..
Acı haber! Sultanbeyli’de şizofren evlat annesini öldürdü
Acı haber! Sultanbeyli’de şizofren evlat annesini öldürdü
Hande ile Kerem aşkı bitti mi? Çiftlerin yollarını ayırdığı iddiası..
Hande ile Kerem aşkı bitti mi? Çiftlerin yollarını ayırdığı iddiası..