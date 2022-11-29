Tüm yediğiniz kurabileri unutun böylesi daha önce yenmedi! Lezzeti parmak ısırtan çikolatalı kurabiye tarifi geldi

Çayın yanında tatlı arayışı olanlara sevindirici haber geldi. Mutfakta çok vakit geçirmek istemeyenlerin tercihi olacak bu tarif yiyenlerin beğenisini topladı. Çikolatalı kurabiye nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Çikolatalı kurabiye yapmak isteyenler için tüm püf noktalar haberimizde yer alıyor.
ÇİKOLATALI KURABİYE125 gram oda ısısında margarin veya tereyağı
1 çay bardağı pudra şekeri 1 çay bardağı nişasta 1 adet yumurta 1 yemek kaşığı süt 1 paket vanilya 1 çay kaşığı kabartma tozu 2+ çeyrek su bardağı un 80 gram çikolata