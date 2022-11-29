Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 07:13

Tüm yediğiniz kurabileri unutun böylesi daha önce yenmedi! Lezzeti parmak ısırtan çikolatalı kurabiye tarifi geldi

Tadı muhteşem olan çikolatalı kurabiye çayların yanında unutulmaz hale gelirken yedikçe yiyesiniz gelecek bu tarif çok beğenildi. Ağızda dağılan ve yapılışı da bir o kadar pratik olan çikolatalı kurabiye tarifi ve malzemeleri haberimizde

Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 07:13
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Tüm yediğiniz kurabileri unutun böylesi daha önce yenmedi! Lezzeti parmak ısırtan çikolatalı kurabiye tarifi geldi


Çayın yanında tatlı arayışı olanlara sevindirici haber geldi. Mutfakta çok vakit geçirmek istemeyenlerin tercihi olacak bu tarif yiyenlerin beğenisini topladı. Çikolatalı kurabiye nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Çikolatalı kurabiye yapmak isteyenler için tüm püf noktalar haberimizde yer alıyor.

ÇİKOLATALI KURABİYE

125 gram oda ısısında margarin veya tereyağı



1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı nişasta

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı süt

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

2+ çeyrek su bardağı un

80 gram çikolata

TARİF

Kabın içerisine yağ, nişasta, pudra şekeri, yumurta konularak karıştırılır. Devamında ise süt, un, vanilya, kabartma tozu eklenerek yoğurmaya başlanır. Özellikle unun kontrollü eklenmesi tavsiye ediliyor. Hamur kulak memesi kıvamına geldikten sonra iri parçalar alınarak içerisine çikolata eklenir ve çok oynamadan şekil verilerek tepsiye yerleştirilir. İsteyenler damak zevkine göre ceviz de ekleyebilir. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika pişirilir. Pişen kurabiyeler servis edilmeye hazır. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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