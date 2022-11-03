TEKNOLOJİ
03 Kasım 2022 - 18:53

Tumblr 4 yılın ardından kuralları değiştirdi! Artık Tumblr'da çıplaklığa izin verilecek

Tumblr, dört yılın ardından 2018'de çıkan yetişkinlere yönelik içerik yasağını kaldırmaya karar verdi. Uzun süredir müstehcen içeriklere katı kısıtlamalar getiren Tumblr, yaptığı açıklamada 2018 yılında getirilen yasağı kaldırdığını ve artık platformda çıplaklığa izin verildiğini kaydetti.

TEKNOLOJİ
03 Kasım 2022 - 18:53
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Tumblr 4 yılın ardından kuralları değiştirdi! Artık Tumblr'da çıplaklığa izin verilecek


Bu yasağın Tumblr Yönetmeliği'nden kaldırılmasının "Tumblr'da sanatsal ifade için daha fazla alan yaratacağını ve her birinizin kendi deneyimlerinizi yaratmasına izin vereceğini umuyoruz.“ denildi.4 yıl önce uygulanan yasak, Tumblr'ın çocuk pornografisi nedeniyle Apple'ın App Store'undan kaldırılmasıyla getirilmişti.

Tumblr'ın sitesinin Topluluk Politikasını güncelleyen yeni kurallarına göre, platformun kullanıcıları artık yetişkinlere yönelik medya ve çıplaklık içeren içerikler yayınlayabilir.



Yeni kurallar "blogun amacının müstehcen" olduğunu diyor. Çocuk resimleri de dahil olmak üzere nefret, şiddet ve kan içeren, herhangi bir biçimde pedofiliyi teşvik eden içerikler yayınlanmayacaktır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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