Tumblr 4 yılın ardından kuralları değiştirdi! Artık Tumblr'da çıplaklığa izin verilecek













Bu yasağın Tumblr Yönetmeliği'nden kaldırılmasının "Tumblr'da sanatsal ifade için daha fazla alan yaratacağını ve her birinizin kendi deneyimlerinizi yaratmasına izin vereceğini umuyoruz.“ denildi.4 yıl önce uygulanan yasak, Tumblr'ın çocuk pornografisi nedeniyle Apple'ın App Store'undan kaldırılmasıyla getirilmişti.Tumblr'ın sitesinin Topluluk Politikasını güncelleyen yeni kurallarına göre, platformun kullanıcıları artık yetişkinlere yönelik medya ve çıplaklık içeren içerikler yayınlayabilir.Yeni kurallar "blogun amacının müstehcen" olduğunu diyor. Çocuk resimleri de dahil olmak üzere nefret, şiddet ve kan içeren, herhangi bir biçimde pedofiliyi teşvik eden içerikler yayınlanmayacaktır.