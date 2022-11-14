Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 12:17

Tuncay Tuncel kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuncay Tuncel biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Bir zamanların sevilen seslerinden Tuncay Tuncel, yeni çıkardığı şarkısıyla yeniden gündemde. Genç neslin tanımadığı isimle ilgili araştırmalar ise hız kazanmış durumda. Peki, Tuncay Tuncel kimdir, kaç yaşındadır? İşte, bir zamanların efsane ismiyle ilgili merak edilenler...

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 12:17
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Tuncay Tuncel kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuncay Tuncel biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
90'lı yıllara sesiyle damga vuran Tuncay Tuncel, uzun bir süre müziğe ara vermişti. 2022 yılında yeni şarkısıyla tekrardan ortaya çıkan şarkıcının kim olduğuna dair detaylar merak ediliyor.

TUNCAY TUNCEL KİM?

1971 yılı İstanbul Bakırköy doğumlu olan Tuncay Tuncel aslen Babaeskili'dir. Lise eğitimini Zeytinburnu'ndaki 100. Yıl Ticaret lisesinde almıştır. Lise eğitimi sonrasında Karadeniz Yüksekokulu'nda eğitim almıştır.

Futbolda yetenekli olan Tuncel, Beşiktaş taraftarı olmasına rağmen Galatasaray alt yapısında forma giymiştir. Futbola olduğu kadar müziğe de tutkusu vardır. Ancak, müzik tutkusu daha ağır bastığı için yolu Unkapanı'na düşmüştür ve ilk albümünü çıkarmıştır.

 tuncay tuncel kim

Genellikle taverna ile arabesk türünde çıkardığı şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. 

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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