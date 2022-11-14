90'lı yıllara sesiyle damga vuran Tuncay Tuncel, uzun bir süre müziğe ara vermişti. 2022 yılında yeni şarkısıyla tekrardan ortaya çıkan şarkıcının kim olduğuna dair detaylar merak ediliyor.
Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 12:17
Tuncay Tuncel kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuncay Tuncel biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Bir zamanların sevilen seslerinden Tuncay Tuncel, yeni çıkardığı şarkısıyla yeniden gündemde. Genç neslin tanımadığı isimle ilgili araştırmalar ise hız kazanmış durumda. Peki, Tuncay Tuncel kimdir, kaç yaşındadır? İşte, bir zamanların efsane ismiyle ilgili merak edilenler...
Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 12:17
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