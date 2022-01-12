EĞİTİM
12 Ocak 2022 - 23:40
Güncelleme: 12 Ocak 2022 - 23:40

Tunceli'de etkili olan kar yağışına kar tatili kararı!

Tunceli’de etkisi devam eden kar yağışları, yüz yüze eğitime tatil kararı alınmasına neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde eğitime 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi.

EĞİTİM
12 Ocak 2022 - 23:40
Güncelleme: 12 Ocak 2022 - 23:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tunceli'de etkili olan kar yağışına kar tatili kararı!
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün süreli ara verilmesine karar verildiği bildirildi. Kar tatiline giren ilçelerin Pülümür, Ovacık ve Nazımiye olduğu belirtilen açıklamada, bu ilçelerde bulunan tüm eğitim kademelerinde 14 Ocak Çarşamba günü yüz yüze eğitim yapılmayacağı aktarıldı.




 



ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Omicron yüz yüze eğitimi etkiler mi? Bakan Özer'de açıklama
Omicron yüz yüze eğitimi etkiler mi? Bakan Özer'de açıklama
Yarı yıl tatili ne zaman?
Yarı yıl tatili ne zaman?
Son Haberler
Temaslılar için uygulanan PCR test zorunluluğu kaldırıldı!
Temaslılar için uygulanan PCR test zorunluluğu kaldırıldı!
Okyanus sıcaklıkları 2021'de rekor kırdı
Okyanus sıcaklıkları 2021'de rekor kırdı
Trafik magandası İETT otobüsünün önünü keserek , İETT şoförüne dehşeti yaşattı
Trafik magandası İETT otobüsünün önünü keserek , İETT şoförüne...
Koronavirüs'te korkutan durum! Vaka sayıları artıyor
Koronavirüs'te korkutan durum! Vaka sayıları artıyor
Omicron yüz yüze eğitimi etkiler mi? Bakan Özer'de açıklama
Omicron yüz yüze eğitimi etkiler mi? Bakan Özer'de açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan :'Gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan :'Gerekirse çalışanlarımızın durumlarını...
İntihar ederek hayatına son veren Enes Kara için Tarkan'dan anlamlı paylaşım!
İntihar ederek hayatına son veren Enes Kara için Tarkan'dan anlamlı...
İstanbul'da İETT otobüsleri birbirine girdi: 3 yolcu yaralı
İstanbul'da İETT otobüsleri birbirine girdi: 3 yolcu yaralı
HDP'li Semra Güzel için hazırlanan dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye sunuldu!
HDP'li Semra Güzel için hazırlanan dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye...
Genel Kurul isteyen Fenerbahçe, imza kampanyası başlatıyor!
Genel Kurul isteyen Fenerbahçe, imza kampanyası başlatıyor!