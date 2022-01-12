Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün süreli ara verilmesine karar verildiği bildirildi. Kar tatiline giren ilçelerin Pülümür, Ovacık ve Nazımiye olduğu belirtilen açıklamada, bu ilçelerde bulunan tüm eğitim kademelerinde 14 Ocak Çarşamba günü yüz yüze eğitim yapılmayacağı aktarıldı.
EĞİTİM
12 Ocak 2022 - 23:40
Güncelleme: 12 Ocak 2022 - 23:40
Tunceli'de etkili olan kar yağışına kar tatili kararı!
Tunceli’de etkisi devam eden kar yağışları, yüz yüze eğitime tatil kararı alınmasına neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde eğitime 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi.
EĞİTİM
12 Ocak 2022 - 23:40
Güncelleme: 12 Ocak 2022 - 23:40