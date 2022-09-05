Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.00 sıralarında Tunceli-Ovacık ilçemiz Aşağıtorunoba köyü mevkiinde başlayan örtü yangınına müdahale çalışmaları, jandarmamız, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz, iş makineleri ve acil müdahale araçlarıyla devam etmektedir” denildi.
YAŞAM
05 Eylül 2022 - 23:23
Tunceli'deki yangına müdahale sürüyor
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahalenin sürdüğü bildirildi.
YAŞAM
05 Eylül 2022 - 23:23
EDİTOR
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