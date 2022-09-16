Tünel inşaatında göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Van'ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki Güzeldere mevkisinde meydana geldi. Bölgede devam etmekte olan tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralı kurtarılmış 2 kişi de enkaz altında kalmıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri yollandı. Bölgeye gelen ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı. Yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çalışanların cansız bedeni ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.