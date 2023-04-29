DÜNYA
29 Nisan 2023 - 04:04

Tunus açıklarında 10 günde 200'den fazla göçmen öldü

Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışırken ölenlerin sayısı hızla artarken, sahil güvenlik ekipleri Tunus açıklarında 41 göçmenin cesedini çıkardı.

DÜNYA
29 Nisan 2023 - 04:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tunus açıklarında 10 günde 200'den fazla göçmen öldü


    Üst düzey bir yetkili, son 10 günde 200'den fazla kişinin boğulduğunu söyledi. Tunus morglarında yer kalmadığını ve yetkililerin geçiş girişimlerindeki artışı kontrol altına almak için mücadele ettiğini belirtti.

Tunus



     Liman kenti Sfax'taki adalet yetkilisi Faouzi Masmoudi, "Salı günü, hastanenin kapasitesinin çok ötesinde 200'den fazla cenazemiz vardı ve bu bir sağlık sorunu yaratıyor." dedi. Masmoudi, kıyıya vuran çok sayıda ceset olduğunu, cesetlerin kim oldukları ve hangi ülkeden olduklarını bilmediklerini açıkladı.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ