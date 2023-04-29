Tunus açıklarında 10 günde 200'den fazla göçmen öldü













Üst düzey bir yetkili, son 10 günde 200'den fazla kişinin boğulduğunu söyledi. Tunus morglarında yer kalmadığını ve yetkililerin geçiş girişimlerindeki artışı kontrol altına almak için mücadele ettiğini belirtti.Liman kenti Sfax'taki adalet yetkilisi Faouzi Masmoudi, "Salı günü, hastanenin kapasitesinin çok ötesinde 200'den fazla cenazemiz vardı ve bu bir sağlık sorunu yaratıyor." dedi. Masmoudi, kıyıya vuran çok sayıda ceset olduğunu, cesetlerin kim oldukları ve hangi ülkeden olduklarını bilmediklerini açıkladı.