Tüp bomba gibi patladı, tek katlı ev küle döndü













Yangın, Osmangazi İlçesi Tayakadın Mahallesinde yer alan tek katlı bir evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadının kaldığı evin mutfak kısmında belli olmayan bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı piknik tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması ile evin her yerini alev ve dumanlar sardı. Patlamanın gürültüsü ile mahalle sakinleri korku ve panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay mahaline polis, itfaiye ve sağlık personelleri yollandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın başka evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin teslim olduğu gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.Ortalığı savaş alanına çeviren yangında ihtiyar kadının evinde olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.