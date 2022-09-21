YAŞAM
21 Eylül 2022 - 08:46

Tüp bomba gibi patladı, tek katlı ev küle döndü

Bursa'da tek katlı ahşap evde mutfak tüpü bomba gibi patladı, tarihi ev alevlere teslim oldu. Evi saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, ortalığı savaş alanına çeviren patlama çevredeki vatandaşların amatör kamerasına anbean yansıdı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 08:46
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Tüp bomba gibi patladı, tek katlı ev küle döndü


Yangın, Osmangazi İlçesi Tayakadın Mahallesinde yer alan tek katlı bir evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadının kaldığı evin mutfak kısmında belli olmayan bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı piknik tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması ile evin her yerini alev ve dumanlar sardı. Patlamanın gürültüsü ile mahalle sakinleri korku ve panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay mahaline polis, itfaiye ve sağlık personelleri yollandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın başka evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin teslim olduğu gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.



Ortalığı savaş alanına çeviren yangında ihtiyar kadının evinde olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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