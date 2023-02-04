Tüp fiyatları arşa çıktı! Mutfak tüpü fiyatları cep yakmaya devam ediyor: Bir tüpün bedeli belli oldu!













Aygaz Tüp Fiyatları:

12 Kg Tombul Ev Tüpü: 345 TL

12 Kg Mini Valfli Uzun Ev Tüpü: 345 TL

Aygaz Maksi Tombul: 350 TL

Aygaz Mini: 75 TL

Milangaz Tüp Fiyatları:

12 Kg Uzun Vanalı Ev Tüpü: 325,50 TL

2 Kg Piknik Tüp (Dar Çember): 62,50 TL

12 Kg Tombul Siboplu Ev Tüpü: 325,50 TL

24 Kg Ticari Tüp: 656 TL

İpragaz Tüp Fiyatları:

2 Kg Piknik Tüpü: 64 TL

12 Kg Ev Tüpü: 325 TL

12 Kg Uzun Tüp: 325 TL

Tüpgaz Tüp Fiyatları:

2 Kg Piknik Tüpü: 64 TL

12 Kg Ev Tüpü: 325 TL

24 Kg Ticari Tüp: 657 TL

45 Kg Sanayi Tüpü: 1217 TL

45 Kg Sanayi Tüpü (Propan): 1305 TL

"Geçtiğimiz yıl yapılan büyük zamlar tüp fiyatlarında artışa neden olmuş ve vatandaşların mutfaklarında yemek pişirme imkanını azaltmıştır. Ne yazık ki, tüp fiyatları yeni yılda da yükselme trendini sürdürmektedir." Bu durum, dar gelirli ailelerin tüp fiyatlarının artışından çok daha fazla etkilendiği anlaşılmaktadır. Zira dar gelirli aileler, belirli bir miktardaki tasarruf yapmak zorunda kalarak evlerinde ısınmak için gereken tüp ihtiyacını karşılamaya çalışırken, aynı zamanda temel gıda ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle artan enflasyon ve akaryakıt fiyatlarının tüp fiyatlarına yansıması, dar gelirli ailelerin hayatını çok daha zor hale getirmektedir.Ayrıca, artan enflasyon ve akaryakıt fiyatlarının yanı sıra, temel gıda ürünlerine gelen zamlar da tüp fiyatlarını etkileyecektir. Dar gelirli aileler, bu durumun ekonomik sıkıntılarını en fazla hissedeceklerdir. Bununla birlikte, 3 Şubat itibarıyla geçerli olacak olan tüp fiyatları, bu kesimin geçim kaynakları üzerinde doğrudan bir etki yapacaktır. Bu nedenle, tüp fiyatlarının gelişmeleri izlenmeye devam edilecektir.