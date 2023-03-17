EKONOMİ
17 Mart 2023 - 16:00

Tüp fiyatları ocaklara incir ağacı dikti! Bir zam daha açıklandı: Yeni fiyat listesi akıllara durgunluk verecek!

Tüp fiyatlarında artış... Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz'ın 15 Mart itibariyle fiyatları

EKONOMİ
17 Mart 2023 - 16:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tüp fiyatları ocaklara incir ağacı dikti! Bir zam daha açıklandı: Yeni fiyat listesi akıllara durgunluk verecek!
TAKİP ETTAKİP ET


Sürekli artış gösteren tüp fiyatları 15 Mart tarihi itibariyle bir kez daha zamlandı. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarla doğru orantılı olan bu artış, insanların bütçesini zorlamaya devam ediyor. 

Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz 15 Mart güncel fiyatları



Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz için güncellenen fiyatlar şu şekilde;

Aygaz 

12 Kg - Tombul Ev Tüpü 370 TL

12 Kg - Mini Valfli Uzun Ev Tüpü 370 TL

Aygaz Maksi Tombul 375 TL

Aygaz Mini 79 TL

Milangaz 

12 kg - Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 361, 50 TL

2 kg - Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 70,50 TL

12 kg - Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 361,50 TL

24 kg - Ticari Tüp fiyatı 728 TL

İpragaz

Piknik Tüpü 2 kg 71 TL

Ev Tüpü 12 kg 360 TL

Ticari Tüp 24 kg 727 TL

Sanayi Tüpü 45 kg 1349 TL

Propan Tüpü 45 kg 1473 TL

Bizimgaz

2 kg - Piknik Tüpü 71 TL

12 kg - Ev Tüpü 360 TL

24 kg - Ticari Tüp 727 TL

45 kg - Sanayi Tüpü 1349 TL

45 kg - Sanayi Tüpü (Propan) 1473 TL

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ