Tüp fiyatları ocaklara incir ağacı dikti! Bir zam daha açıklandı: Yeni fiyat listesi akıllara durgunluk verecek!













Aygaz

Milangaz

İpragaz

Bizimgaz

Sürekli artış gösteren tüp fiyatları 15 Mart tarihi itibariyle bir kez daha zamlandı. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarla doğru orantılı olan bu artış, insanların bütçesini zorlamaya devam ediyor.Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz için güncellenen fiyatlar şu şekilde;12 Kg - Tombul Ev Tüpü 370 TL 12 Kg - Mini Valfli Uzun Ev Tüpü 370 TL Aygaz Maksi Tombul 375 TL Aygaz Mini 79 TL12 kg - Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 361, 50 TL 2 kg - Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 70,50 TL 12 kg - Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 361,50 TL 24 kg - Ticari Tüp fiyatı 728 TLPiknik Tüpü 2 kg 71 TL Ev Tüpü 12 kg 360 TL Ticari Tüp 24 kg 727 TL Sanayi Tüpü 45 kg 1349 TL Propan Tüpü 45 kg 1473 TL2 kg - Piknik Tüpü 71 TL 12 kg - Ev Tüpü 360 TL 24 kg - Ticari Tüp 727 TL 45 kg - Sanayi Tüpü 1349 TL 45 kg - Sanayi Tüpü (Propan) 1473 TL