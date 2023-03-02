Tüp fiyatları uçtu gitti! Son zam sonrası Aygaz, İpragaz, Milangaz mutfak tüpü fiyatlarıne el değmiyor!

Tüp fiyatları son dönemde geçirdiği zamlarla sıkça tartışılıyor. Türkiye'de enflasyon ve yaşam maliyeti mutfak tüplerinde de görülüyor. Tüp fiyatlarında yeni bir artış var. Mutfakta tüp kullanan vatandaşlara kötü bir haber
geldi. Tüp fiyatları yeniden yükseldi. Tüp fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
TÜP FİYATLARI YENİDEN GÜNCELLENDİ
Tüp fiyatları 2023 yılı Şubat ayının son günlerinde ilgiyle izlenecek. Son akaryakıt zammının ardından tüp hattı fiyatları yükseldi. Geçen yıl rekor artışlarla konut sakinlerinin cebini yakan tüp fiyatları bugün yeniden güncelleme aldı. Tüp fiyatlarına yapılan zam haberinin ardından vatandaşlar yeni fiyat listesi aramaya başladı. Hayat pahalılığı her geçen gün devam ediyor ama market raflarındaki pek çok ürün gibi tüplerin üzerindeki fiyat etiketleri de değişiyor. Bugün etiket yine değişti. Birçok mutfak için gerekli olan mutfak tüplerinin fiyatları arttı.
Tüp fiyatlarında değişiklik bu sabah itibarıyla gündemde değil. Tüp fiyatları ne kadar? Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz güncel tüp fiyat listesi...
27 ŞUBAT GÜNCEL TÜP FİYATLARI NE KADAR?
Vatandaşların merakla izlediği 27 Şubat kur fiyatı netlik kazandı. Merakla beklenen Aygaz İpragaz Bizim Gaz Milangaz tüp fiyatlarıysa şu şekilde:
AYGAZ TÜP FİYATLARI
Aygaz 12 Kg. Tombul Ev Tüpü 370 Türk Lirası Aygaz 12 Kg. Mini Valfli Uzun Ev Tüpü 370 Türk Lirası Aygaz Maksi Tombul 375 Türk Lirası Aygaz Mini 79 Türk Lirası
MİLANGAZ TÜP FİYATLARI
Milangaz 12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 361, 50 Türk Lirası Milangaz 2 kg Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 70,50 Türk Lirası Milangaz 12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 361,50 Türk Lirası Milangaz 24 kg Ticari Tüp fiyatı 728 Türk Lirası
İPRAGAZ TÜP FİYATLARI
İpragaz Piknik Tüpü 2 kg 71 Türk Lirası İpragaz Ev Tüpü 12 kg 360 Türk Lirası İpragaz Ticari Tüp 24 kg 727 Türk Lirası İpragaz Sanayi Tüpü 45 kg 1349 Türk Lirası İpragaz Propan Tüpü 45 kg 1473 Türk Lirası
BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI
Bizimgaz 2 kg Piknik Tüpü 71 Türk Lirası Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü 360 Türk Lirası Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp 727 Türk Lirası Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü 1349 Türk Lirası Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü (Propan) 1473 Türk Lirası