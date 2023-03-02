EKONOMİ
02 Mart 2023 - 07:45

Tüp fiyatları uçtu gitti! Son zam sonrası Aygaz, İpragaz, Milangaz mutfak tüpü fiyatlarıne el değmiyor!

Tüp fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilemiyor. Her geçen gün artan tüp fiyatları vatandaşın tepkisini almaya başladı. Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz tüp fiyatları ne kadar? Sorusu ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz...

EKONOMİ
02 Mart 2023 - 07:45
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Tüp fiyatları uçtu gitti! Son zam sonrası Aygaz, İpragaz, Milangaz mutfak tüpü fiyatlarıne el değmiyor!
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Tüp fiyatları son dönemde geçirdiği zamlarla sıkça tartışılıyor. Türkiye'de enflasyon ve yaşam maliyeti mutfak tüplerinde de görülüyor. Tüp fiyatlarında yeni bir artış var. Mutfakta tüp kullanan vatandaşlara kötü bir haber geldi. Tüp fiyatları yeniden yükseldi. Tüp fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

tüp fiyatları

TÜP FİYATLARI YENİDEN GÜNCELLENDİ



Tüp fiyatları 2023 yılı Şubat ayının son günlerinde ilgiyle izlenecek. Son akaryakıt zammının ardından tüp hattı fiyatları yükseldi. Geçen yıl rekor artışlarla konut sakinlerinin cebini yakan tüp fiyatları bugün yeniden güncelleme aldı.

Tüp fiyatlarına yapılan zam haberinin ardından vatandaşlar yeni fiyat listesi aramaya başladı. Hayat pahalılığı her geçen gün devam ediyor ama market raflarındaki pek çok ürün gibi tüplerin üzerindeki fiyat etiketleri de değişiyor. Bugün etiket yine değişti. Birçok mutfak için gerekli olan mutfak tüplerinin fiyatları arttı.

tüp fiyatları

Tüp fiyatlarında değişiklik bu sabah itibarıyla gündemde değil. Tüp fiyatları ne kadar? Aygaz, İpragaz, Bizimgaz ve Milangaz güncel tüp fiyat listesi...

27 ŞUBAT GÜNCEL TÜP FİYATLARI NE KADAR?

Vatandaşların merakla izlediği 27 Şubat kur fiyatı netlik kazandı. Merakla beklenen Aygaz İpragaz Bizim Gaz Milangaz tüp fiyatlarıysa şu şekilde:

AYGAZ TÜP FİYATLARI

Aygaz 12 Kg. Tombul Ev Tüpü 370 Türk Lirası

Aygaz 12 Kg. Mini Valfli Uzun Ev Tüpü 370 Türk Lirası

Aygaz Maksi Tombul 375 Türk Lirası

Aygaz Mini 79 Türk Lirası

MİLANGAZ TÜP FİYATLARI

Milangaz 12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 361, 50 Türk Lirası

Milangaz 2 kg Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 70,50 Türk Lirası

Milangaz 12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 361,50 Türk Lirası

Milangaz 24 kg Ticari Tüp fiyatı 728 Türk Lirası

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

İpragaz Piknik Tüpü 2 kg 71 Türk Lirası

İpragaz Ev Tüpü 12 kg 360 Türk Lirası

İpragaz Ticari Tüp 24 kg 727 Türk Lirası

İpragaz Sanayi Tüpü 45 kg 1349 Türk Lirası

İpragaz Propan Tüpü 45 kg 1473 Türk Lirası

BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg Piknik Tüpü 71 Türk Lirası

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü 360 Türk Lirası

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp 727 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü 1349 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü (Propan) 1473 Türk Lirası

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