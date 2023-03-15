Tüp fiyatları vatandaşı çileden çıkardı! Zam üstüne zam pes dedirtti: Güncel tüp fiyatları listesi yayınlandı!







MUTFAK TÜPÜ FİYATLARI







Mutfağında tüp kullanmak zorunda kalan vatandaş mutfak tüpü fiyatları sebebiyle mağdur olmaya devam ediyor. Peki mutfak tüpü fiyatları ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son dönemlerde mutfak tüpü fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Tüp alamamak ise evde birçok şeyi etkiliyor. Vatandaş mağdur olmaya devam ederken 12 Mart tarihi itibariyle güncel olarak mutfak tüpü fiyatları şu şekilde belirlendi;-Aygaz marka 12 kilogram tombul ev tüpü 370 TL, 12 kilogram mini valfli ev tüpü 370 TL, Aygaz tombul tüp 375 TL, Aygaz mini tüp 79 TL -Milangaz marka 12 kilogram uzun vanalı ev tüpü 361.50 TL, 2 kilogram dar piknik tüpü 70.50 TL, 12 kilogram tombul ev tüpü 361.50 TL, 24 kilogram ticari tüp 728 TL -İpragaz marka 2 kilogram piknik tüpü 71 TL, 12 kilogram ev tüpü 360 TL, 45 kilogram sanayi tüpü 1.349 TL, 45 kilogram propan tüp 1.473 TL -Bizimgaz marka 2 kilogram piknik tüpü 71 TL, 12 kilogram ev tüpü 360 TL, 24 kilogram ticari tüp 727 TL, 45 kilogram sanayi tüpü 1.349 TL, 45 kilogram sanayi tüpü 1.473 TL.