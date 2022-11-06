Tüp fiyatlarına 18 TL zam geldi! Kasım 2022 mutfak tüpü fiyatları













Tüp fiyatlarına 18 TL zam geldi!

Milangaz, Aygaz, İpragaz mutfak tüpü fiyatları Kasım 2022!

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon rakamları açıklanır açıklanmaz zamları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz ay fiyat değişikliği yapılan tüp fiyatlarına bir 4 Kasım itibarıyla bir zam daha geldi. Doğal gaz, elektrik ve su faturalarının yüksekliği yanında bir de tüp kullanan vatandaşlar yükselen fiyatlar karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. 2022 yılının ilk aylarından itibaren başlayan tüp zamları, yılın son aylarında da devam ediyor. Rusya – Ukrayna savaşıyla etkisini gösteren enerji krizi hem doğal gaz fiyatlarını hem de tüp fiyatlarını aylar içinde katladı.Doğal gaza yapılan yüzde 20’lik zammın ardından açıklanan enflasyon rakamı da tüp fiyatlarına bir zammın daha gelmesine neden oldu. Ocak ayından bu yana yüzde 150’nin üzerinde artan tüp fiyatları cep yakmaya devam ediyor.Evlerde sıkça kullanılan tüp fiyatlarına bir ay içinde ikinci zam geldi. 6 Ekim’de 307 lira olan 12 kg ev tüpü fiyatı, 4 Kasım itibarıyla 325 liraya yükseldi. Mutfak tüpü satan firmaların başında Aygaz, Milangaz ve İpragaz geliyor. Bu firmaların sattığı tüpler tüpün boyutuna ve işlevine göre değişmekle birlikte tüm tüp çeşitlerinde fiyat artışı yaşanıyor. Ekim ayından kasım ayına kadar 12 kg ev tüpü fiyatlarına 18 TL zam geldi. bu zam ile birlikte vatandaşların ocakları sönme noktasına gelirken, yıl bitmeden yeni zamlar da bekleniyor.Son zam haberinin gelmesiyle Milangaz, Aygaz ve İpragaz mutfak tüpü fiyatları da belli oldu. Aygaz 12 kg ev tüpü fiyatı 307 TL’den 325 TL’ye yükseldi. Milangaz 12 kg uzun vanalı ev tüpünün fiyatı 306,5 TL’den 318,5 TL’ye; İpragaz 12 kg ev tüpü ise 297 TL’den 309 TL’ye yükseldi.Tüp fiyatları satılan il ve tüpün işlevine göre değişiklik gösteriyor. Son zamlarla birlikte 2 kg piknik tüpü 62 TL, 24 kg ticari tüp 625 TL, 45 kg sanayi tüpü 1170 TL, 45 kg propan tüpü ise 1.258 TL’ye çıktı.yeni fiyat listesi 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. Vatandaşları kara kara düşündüren zamlara yakın zamanda bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor.