Tüp fiyatlarına bayram indirimi geldi! Mutfak tüpü artık bu kadara satılacak!







GÜNCEL TÜP FİYATLARI











Enflasyon artarken, vatandaşlar için bütçe denkleştirmek zorlaşıyor. Ay sonunu getirmek maddi olarak daha zor hale geliyor ve mutfak bütçesini doğru şekilde planlamak önem kazanıyor. Ancak bazı dönemlerde markaların uyguladığı kampanyalar vatandaşlara ek destek sağlıyor. Aygaz, Bizimgaz ve İpragaz markaları da indirim dönemine dahil oldu ve tüp fiyatlarını güncelledi. Güncel fiyatlarını paylaştılar.14 Nisan tarihi itibariyle tüp fiyatlarındaki indirimler sonrası, popüler markaların güncel fiyatları şu şekildedir:AYGAZ TÜP FİYATLARI Aygaz Mini tüp: 77 lira Aygaz Maxi tombul tüp: 375 lira Aygaz 12 kg Mini uzun ev tüpü: 350 lira Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 355 lira BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI Bizimgaz 2 kg piknik tüpü: 68 lira Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 340 lira Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 687 lira Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 1.275 lira Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 1.361 lira İPRAGAZ TÜP FİYATLARI İpragaz 2 kg piknik tüpü: 68 lira İpragaz 12 kg ev tüpü: 340 lira İpragaz 24 kg ticari tüp: 687 lira İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.275 lira İpragaz 45 kg propan tüp: 1.361 lira Lütfen unutmayın ki fiyatlar, zamanla değişebilir ve farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle güncel fiyatları doğrulamak için ilgili markaların resmi web sitelerini veya bayilerini kontrol etmeniz önerilir.