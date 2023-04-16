EKONOMİ
16 Nisan 2023 - 14:15

Tüp fiyatlarına bayram indirimi geldi! Mutfak tüpü artık bu kadara satılacak!

Mutfakta temel ihtiyaç ürünlerinden biri olan tüp fiyatları son zamanlarda yüksek seyrediyor. Geçtiğimiz yıl başlayan yükseliş trendi bu yıl da devam ediyor ve bütçeleri sarsıyor. Ancak şimdi indirim dönemi başladı ve uygun fiyatlı markalar güncellendi. İşte güncel tüp fiyatları...

EKONOMİ
16 Nisan 2023 - 14:15
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Tüp fiyatlarına bayram indirimi geldi! Mutfak tüpü artık bu kadara satılacak!


Enflasyon artarken, vatandaşlar için bütçe denkleştirmek zorlaşıyor. Ay sonunu getirmek maddi olarak daha zor hale geliyor ve mutfak bütçesini doğru şekilde planlamak önem kazanıyor. Ancak bazı dönemlerde markaların uyguladığı kampanyalar vatandaşlara ek destek sağlıyor. Aygaz, Bizimgaz ve İpragaz markaları da indirim dönemine dahil oldu ve tüp fiyatlarını güncelledi. Güncel fiyatlarını paylaştılar.

GÜNCEL TÜP FİYATLARI

TÜP

14 Nisan tarihi itibariyle tüp fiyatlarındaki indirimler sonrası, popüler markaların güncel fiyatları şu şekildedir:



AYGAZ TÜP FİYATLARI

Aygaz Mini tüp: 77 lira

Aygaz Maxi tombul tüp: 375 lira

Aygaz 12 kg Mini uzun ev tüpü: 350 lira

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 355 lira

BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg piknik tüpü: 68 lira

Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 340 lira

Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 687 lira

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 1.275 lira

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 1.361 lira

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

İpragaz 2 kg piknik tüpü: 68 lira

İpragaz 12 kg ev tüpü: 340 lira

İpragaz 24 kg ticari tüp: 687 lira

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.275 lira

İpragaz 45 kg propan tüp: 1.361 lira

Lütfen unutmayın ki fiyatlar, zamanla değişebilir ve farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle güncel fiyatları doğrulamak için ilgili markaların resmi web sitelerini veya bayilerini kontrol etmeniz önerilir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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