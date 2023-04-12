Tüp fiyatlarına büyük indirim geldi! Bu fiyatı görmeyeli çok olmuştu: Güncel mutfak tüpü fiyatları güncellendi!







AYGAZ TÜP FİYATLARI







MİLANGAZ

İPRAGAZ

BİZİMGAZ

2023 Nisan ayına giriş yapılırken çeşitli ürünlerde indirim haberi gelirken özellikle tüp fiyatlarında ki düşüş yoğun ilgi gördü. Mutfak tüp fiyatları 370 TL'ye ulaşırken gelen indirimlerle beraber 350 TL seviyelerine iniş yaptı. Milangaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatları haberimizde yer almaktadır.12 kg tombul tüp fiyatı 355 TL’den satışa çıkıyor.12 kg mini valfli uzun ev tüpü fiyatı 350 TL’den satışa çıkıyor. Maksi tombul tüp fiyatı 375 TL’den satılıyor. Mini tüp fiyatı 77 TL’den satılıyor. 24 kg forklift tüp fiyatı 742 TL’den satışa çıkıyor.2 kg küçük piknik tüpü fiyatı 70 TL’den satışa çıkıyor. 12 kg uzun vanalı ev tüpü fiyatı 361,50 TL’den satışa çıkıyor. 12 kg tombul siboplu ev tüpü fiyatı 361,50 TL’den satışa çıkıyor. 24 kg ticari tüp fiyatı 720 TL’den satışa çıkıyor.2 kg küçük piknik tüpü fiyatı 68 TL’den satışa çıkıyor. 12 kg klasik ev tüpü fiyatı 340 TL’den satışa çıkıyor. 24 kg ticari tüp 687 TL’den satışa çıkıyor. 45 kg sanayi tüp fiyatı 1.275 TL’den satışa çıkıyor. Propan tüp fiyatı 1.361 TL’den satışa çıkıyor.2 kg piknik tüpü fiyatı 68 TL’den satışa çıkıyor. 24 kg ticari tüp fiyatı 687 TL’den satışa çıkıyor. 12 kg ev tüpü fiyatı: 340 TL’den satışa çıkıyor. 45 kg sanayi tüp fiyatı 1.275 TL’den satışa çıkıyor. 45 kg sanayi tüpü (propan) fiyatı 1.361 TL’den satışa çıkıyor.