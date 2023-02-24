Tüp fiyatlarında ateş harlandı: Mutfak tüpü fiyatları cep yaktı! İşte marka marka güncel tüp fiyatları







MUTFAK TÜPÜ FİYATLARI







İnternet üzerinden vatandaşlar zam gelen ürünleri takip etmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarının büyük ölçüde etkilediği mutfak tüpleri ne kadar oldu? Mutfak tüpü ne kadara satılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yeni seneyle birlikte yapılan akaryakıt zamları sebebiyle tüp fiyatları da çok etkilendi. Güncel olarak markalarına göre tüp fiyatları şu şekilde belirlendi;-Aygaz marka 12 kilogram ev tüpü 370 TL, 12 kilogram mini valfli ev tüpü 370 TL, maksi tombul 375 TL, mini tüp 79 TL -Milangaz marka 12 kilogram uzun vanalı ev tüpü 361.50 TL, 2 kilogram piknik tüpü 70.50 TL, 12 kilogram tombul ev tüpü 361.50 TL, 24 kilogram ticari tüp 728 TL -İpragaz marka 2 kilogram piknik tüpü 71 TL, 12 ilogram ev tüpü 360 TL, 24 kilogram ticari tüp 727 TL, 45 kilogram sanayi tüpü 1.349 TL, 45 kilogram propan tüp 1.473 TL -Bizimgaz marka 2 kilogram piknik tüpü 71 TL, 12 kilogram ev tüpü 360 TL, 24 kilogram ticari tüp 727 TL, 45 kilogram sanayi tüpü 1.349 TL, 45 kilogram propan sanayi tüpü 1.473 TL.