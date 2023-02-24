EKONOMİ
24 Şubat 2023 - 14:15

Tüp fiyatlarında ateş harlandı: Mutfak tüpü fiyatları cep yaktı! İşte marka marka güncel tüp fiyatları

Akaryakıt piyasasında yaşanan hareketlilik mutfak tüpü fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki mutfak tüpleri ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
24 Şubat 2023 - 14:15
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Tüp fiyatlarında ateş harlandı: Mutfak tüpü fiyatları cep yaktı! İşte marka marka güncel tüp fiyatları


İnternet üzerinden vatandaşlar zam gelen ürünleri takip etmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarının büyük ölçüde etkilediği mutfak tüpleri ne kadar oldu? Mutfak tüpü ne kadara satılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUTFAK TÜPÜ FİYATLARI

Yeni seneyle birlikte yapılan akaryakıt zamları sebebiyle tüp fiyatları da çok etkilendi. Güncel olarak markalarına göre tüp fiyatları şu şekilde belirlendi;



Güncel Tüp Fiyatları

-Aygaz marka 12 kilogram ev tüpü 370 TL, 12 kilogram mini valfli ev tüpü 370 TL, maksi tombul 375 TL, mini tüp 79 TL

-Milangaz marka 12 kilogram uzun vanalı ev tüpü 361.50 TL, 2 kilogram piknik tüpü 70.50 TL, 12 kilogram tombul ev tüpü 361.50 TL, 24 kilogram ticari tüp 728 TL

-İpragaz marka 2 kilogram piknik tüpü 71 TL, 12 ilogram ev tüpü 360 TL, 24 kilogram ticari tüp 727 TL, 45 kilogram sanayi tüpü 1.349 TL, 45 kilogram propan tüp 1.473 TL

-Bizimgaz marka 2 kilogram piknik tüpü 71 TL, 12 kilogram ev tüpü 360 TL, 24 kilogram ticari tüp 727 TL, 45 kilogram sanayi tüpü 1.349 TL, 45 kilogram propan sanayi tüpü 1.473 TL. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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