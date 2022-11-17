EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 13:00

Tüp zammı vatandaşın ocağına incir ağacı dikti! Birinin etkisi geçmeden yeni zam açıklandı! Kasım 2022 tüp fiyatları

Tüp fiyatlarına bir kez daha zam geldi.Mutfaklarda kullanılan tüpün fiyatı 300 lirayı aştı. İşte Aygaz, Milangaz, ipragaz güncel tüp fiyatları.

EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 13:00
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tüp zammı vatandaşın ocağına incir ağacı dikti! Birinin etkisi geçmeden yeni zam açıklandı! Kasım 2022 tüp fiyatları


Ülkemizde döviz kurunun yükselmesi ve enflasyon rakamlarının yukarı yönlü seyretmesi nedeniyle birçok ürüne büyük zam geldi. Bu zamlardan biri de birçok vatandaşın hem ısınma hem de mutfak ocaklarında kullandığı tüpler için oldu. Önceki hafta tüp fiyatlarına gelen zammı haberimizde paylaşmıştık. Bu zammın üzerinden kısa bir süre geçer geçmez yeni zam açıklandı.

2022 yılının ilk aylarından bu yana temel tüketim ürünleri başta olmak üzere elektrik, doğal gaz, su gibi birçok kalemde fiyat artışı yaşanıyor. Vatandaşlar zamlar ile yaşamaya çalışırken bir zammın üzerine yeniden zam açıklanıyor ve vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Otogaz fiyatlarına bağlı olarak fiyatlanan tüp fiyatları da son zamlardan nasibini aldı. Geçtiğimiz yıl 200 liranın altında fiyatı olan mutfak tüpü, şimdilerde 300 liranın üzerinde fiyat etiketine sahip.

Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!



Temel gıda ürünlerine gelen zamların ardından vatandaşların bu ürünleri pişirebilmek için ihtiyaç duyduğu mutfak tüpleri de fiyatlarıyla cep yakıyor. Mutfaklarda genellikle 12 kilogramlık tüp kullanılıyor. Markaların son fiyatlamalarına bakıldığında tüp fiyatlarının bir hayli yükseldiği görülüyor. Vatandaşlar yapılan zamlara büyük tepkiler verirken başka bir alternatifleri olmadığı için zamlansa da satın almak durumunda kalıyorlar.

Aygaz, Milangaz, İpragaz 12 kg mutfak tüpü fiyatları ne kadar? (Kasım 2022)

Aygaz tüp fiyatları Kasım 2022

Ev tüpü 12 kg: 319.00 TL

Küçük tüp 2 kg: 63.00 TL

Ticari tüp 24 kg: 639.00 TL

Aygaz maksi tombul: 325.00 TL

Milangaz tüp fiyatları Kasım 2022

12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı: 318,50 TL

2 kg Piknik Tüp: 60,25 TL

İpragaz tüp fiyatları Kasım 2022

Ev tüpü 12 kg: 309.00 TL

Piknik tüpü 2 kg: 62.00 TL

Ticari tüp 24 kg: 625.00 TL

Tüp fiyatları illere göre değişiklik gösterebiliyor. Son dönemde yapılan zamlarla birlikte en ucuz mutfak tüpü fiyatı 309 liradan satılıyor. Markalara göre de fiyatlar değişirken Aralık ayında tüp fiyatlarına yeni zamlar da bekleniyor. Yeni yılda 12 kg mutfak tüpü fiyatlarının 350 TL’nin üzerine çıkması söz konusu olabilecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
İki gündür rekora koşan gram altında ibre tersine döndü: Fiyatlar 1 yılın zirvesinden düştü!
İki gündür rekora koşan gram altında ibre tersine döndü: Fiyatlar 1 yılın zirvesinden düştü!
İmzasız, kefilsiz 5000 TL nakit para verilecek! İş Bankası muslukları açtı başvuran ATM'den hemen çekebilecek
İmzasız, kefilsiz 5000 TL nakit para verilecek! İş Bankası muslukları açtı başvuran ATM'den hemen çekebilecek
Dolar 18.60 TL'yi gördü! Gözler Euro bölgesi enflasyon rakamlarında!
Dolar 18.60 TL'yi gördü! Gözler Euro bölgesi enflasyon rakamlarında!
Kuyumculardan yok artık dedirten tahmin! Tarih verdiler, gram altın 500 TL birden yükselecek
Kuyumculardan yok artık dedirten tahmin! Tarih verdiler, gram altın 500 TL birden yükselecek
2008 öncesi sigorta girişi olanlar! Uyarı yapıldı: Kurala uymayanın emekli maaşı düşüyor!
2008 öncesi sigorta girişi olanlar! Uyarı yapıldı: Kurala uymayanın emekli maaşı düşüyor!
Bu yaz düğün yapacaklara müjdeli haber! Devlet geri ödemesiz 42.000 TL evlilik ödemesi yapacak
Bu yaz düğün yapacaklara müjdeli haber! Devlet geri ödemesiz 42.000 TL evlilik ödemesi yapacak
Son Haberler
Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor
Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor
Microsoft büyük lansmanı erteledi!
Microsoft büyük lansmanı erteledi!
O etler artık sofralarda olacak
O etler artık sofralarda olacak
Her derde deva Propolis! Faydalarını duyunca şaşıracaksınız!
Her derde deva Propolis! Faydalarını duyunca şaşıracaksınız!
İki gündür rekora koşan gram altında ibre tersine döndü: Fiyatlar 1 yılın zirvesinden düştü!
İki gündür rekora koşan gram altında ibre tersine döndü: Fiyatlar...
Kolombiya fosil kaynaklarından vaz mı geçiyor?
Kolombiya fosil kaynaklarından vaz mı geçiyor?
Deniz Bank çöktü mü? Deniz Bank mobil uygulamasına neden giremiyorum? Deniz Bank mobil çöktü mü? Deniz Bank mobil giriş sorunu
Deniz Bank çöktü mü? Deniz Bank mobil uygulamasına neden giremiyorum?...
İmzasız, kefilsiz 5000 TL nakit para verilecek! İş Bankası muslukları açtı başvuran ATM'den hemen çekebilecek
İmzasız, kefilsiz 5000 TL nakit para verilecek! İş Bankası muslukları...
MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi kaldırılsın istedi!
MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi...
Elon Musk: Beğenmiyorsanız ayrılın!
Elon Musk: Beğenmiyorsanız ayrılın!
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Lapa lapa kar geliyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Lapa...
Bilgileriniz hackerların elinde olabilir! Uzmanlardan acil çağrı: Hemen e-Devlet'e girip bakın
Bilgileriniz hackerların elinde olabilir! Uzmanlardan acil çağrı:...
6'lı masanın merakla beklenen geçiş süreci ortak yönetim planı ortaya çıktı!
6'lı masanın merakla beklenen geçiş süreci ortak yönetim planı...
PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ile gelen yeni özellikler
PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ile gelen yeni özellikler
Bu son bölüm mü Rıza Baba! Arka Sokaklar dizisinde flaş gelişme: Veda Ediyor...
Bu son bölüm mü Rıza Baba! Arka Sokaklar dizisinde flaş gelişme:...