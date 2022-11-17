Tüp zammı vatandaşın ocağına incir ağacı dikti! Birinin etkisi geçmeden yeni zam açıklandı! Kasım 2022 tüp fiyatları







Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!







Aygaz, Milangaz, İpragaz 12 kg mutfak tüpü fiyatları ne kadar? (Kasım 2022)

Aygaz tüp fiyatları Kasım 2022

Milangaz tüp fiyatları Kasım 2022

İpragaz tüp fiyatları Kasım 2022

Ülkemizde döviz kurunun yükselmesi ve enflasyon rakamlarının yukarı yönlü seyretmesi nedeniyle birçok ürüne büyük zam geldi. Bu zamlardan biri de birçok vatandaşın hem ısınma hem de mutfak ocaklarında kullandığı tüpler için oldu. Önceki hafta tüp fiyatlarına gelen zammı haberimizde paylaşmıştık. Bu zammın üzerinden kısa bir süre geçer geçmez yeni zam açıklandı. 2022 yılının ilk aylarından bu yana temel tüketim ürünleri başta olmak üzere elektrik, doğal gaz, su gibi birçok kalemde fiyat artışı yaşanıyor. Vatandaşlar zamlar ile yaşamaya çalışırken bir zammın üzerine yeniden zam açıklanıyor ve vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Otogaz fiyatlarına bağlı olarak fiyatlanan tüp fiyatları da son zamlardan nasibini aldı. Geçtiğimiz yıl 200 liranın altında fiyatı olan mutfak tüpü, şimdilerde 300 liranın üzerinde fiyat etiketine sahip.Temel gıda ürünlerine gelen zamların ardından vatandaşların bu ürünleri pişirebilmek için ihtiyaç duyduğu mutfak tüpleri de fiyatlarıyla cep yakıyor. Mutfaklarda genellikle 12 kilogramlık tüp kullanılıyor. Markaların son fiyatlamalarına bakıldığında tüp fiyatlarının bir hayli yükseldiği görülüyor. Vatandaşlar yapılan zamlara büyük tepkiler verirken başka bir alternatifleri olmadığı için zamlansa da satın almak durumunda kalıyorlar.Ev tüpü 12 kg: 319.00 TL Küçük tüp 2 kg: 63.00 TL Ticari tüp 24 kg: 639.00 TL Aygaz maksi tombul: 325.00 TL12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı: 318,50 TL 2 kg Piknik Tüp: 60,25 TLEv tüpü 12 kg: 309.00 TL Piknik tüpü 2 kg: 62.00 TL Ticari tüp 24 kg: 625.00 TL Tüp fiyatları illere göre değişiklik gösterebiliyor. Son dönemde yapılan zamlarla birlikte en ucuz mutfak tüpü fiyatı 309 liradan satılıyor. Markalara göre de fiyatlar değişirken Aralık ayında tüp fiyatlarına yeni zamlar da bekleniyor. Yeni yılda 12 kg mutfak tüpü fiyatlarının 350 TL’nin üzerine çıkması söz konusu olabilecek.