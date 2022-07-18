GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 21:48

Turabi'nin programının içeriği ne olacak? Turabi o platformdan haber bekliyor

Daha önce Survivor programında iki kez şampiyon olup başarısını kanıtlayan Turabi yarışma düzenleyeceğini duyurdu. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 21:48
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Turabi'nin programının içeriği ne olacak? Turabi o platformdan haber bekliyor


Turabi sosyal medya hesabından bir programa başlayacağını duyurdu. Turabi'nin Programı ile ilgili sorular internet üzerinden araştırılıyor. Peki Turabi hangi programı yapacak? Turabi'nin programı nerede başlıyor? Turabi'nin programı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Turabi'nin programı

Turabi başlatacağı yarışma programı ile ilgili sosyal medya hesabından duyurdu. Turabi'nin programının adı The Challenge: War of The Worlds olacak. Programda Turabi'nin söylediğine göre katıldığı yarışmalardan 10 milyon dolar daha kazandıktan sonra kendi yarışmasını yapmayı planlıyor. Turabi'nin yarışmasının içinde kavga, küfür, gürültü, kıyamet her şey serbest. Turabi; "Düzgün olarak davranmaya çalışan, rol yapan insanlar cezalı olacak. Oylama yapılacak ve oylama sonucunda elenen kişi birini seçip son bir eleme oyunu daha oynayacak ve aralarından kaybeden kişi eve dönecek." dedi.



Turabi Programı

Turabi platformdan haber bekliyor

Söylenenlere göre Turabi Netflix platformundan yarışmayı başlatmak için haber bekliyor. Turabi'nin yarışmasının kazananı tam 10 milyon TL kazanacak. Turabi konuyla ilgili şunları da söyledi; "Şu anda bile yarışmaya katılmak için mesaj atan isimleri söylesem ortalık karışır. Netflix'ten henüz ses gelmedi. Kredi çekmek için bankalara gidebilirim, bu yüzden beklediğimden de erken sonuçlandırabilirim bu işi."

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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