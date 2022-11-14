Turgay Başyayla kimdir, nereli, yaşı kaç? Turgay Başyayla biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Turgay Başyayla hakkında araştırmalar devam ederken biz de merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. Ünlü sanatçının hayatı hakkında merak edilenle yazımızda. İşte Turgay Başyayla hakkında merak edilen tüm detaylar…
2005 yılında ise Mert Uçakan yapımı Otel İstanbul projesinde de başrol oynadı. 2005 yılının Temmuz ayında ise Anne ya da Leyla isimli filmde başrol olarak kamera karşısına geçti. Daha sonra tiyatro ve oyunculuk alanında eğitimler alan ünlü sanatçı 2005 yılı sonunda Doğru Öz isimli üç albümünü piyasaya sürdü. Albümleri nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında halk oyunları üzerine eğitim alan usta isim yurtiçinde ve yurtdışında kendisine eşlik eden 100 kişilik Motif Halk Oyunları Dansçıları ile birlikte pek çok gösteride yer aldı. Turgay Başyayla, Show TV ekranlarında uzun soluklu programlar arasında yer alan Lezzet Yolculuğu adlı programında sunuculuğunu yaptı. 2015 yılında ise MHP seçim şarkısını kaleme alan Turgay Başyayla “Selam Anadolu’ya” ismiyle şarkıyı armağan etti.
TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?1977 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Turgay Başyayla aslen Çankırılıdır. İlk ve ortaokulu Çankırı'da okuyan Turgay Başyayla, 1995'te ise Antalya Akev Koleji’nde eğitimini aldı. Lise yıllarında profesyonel basketbol oynayan ünlü isim 1996'da ise üniversite eğitimine başladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim alan Turgay Başyayla, eğitimi devam ederken bir yandan da TSM korolarını kurarak üniversiteler arası yarışmalarda iyi dereceler elde etti. Müzik sektörüne giriş yapan Turgay Başyayla, ilk albümünü ise 2000 tarihinde Nazlıcan ismiyle çıkardı. Peşinden ikinci albüm çalışmalarına başlayan ünlü sanatçı Ben Patlarsam Eğer ismiyle ikinci albümünü çıkardı. Türkiye'nin dört bir yerinde konser veren Turgay Başyayla, halk oyunları üzerinde de eğitim almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halk konseri veren yetenekli şarkıcı Şizofren Aşk isimli filmde ise başrol olarak ekrana geldi.
2005 yılında ise Mert Uçakan yapımı Otel İstanbul projesinde de başrol oynadı. 2005 yılının Temmuz ayında ise Anne ya da Leyla isimli filmde başrol olarak kamera karşısına geçti. Daha sonra tiyatro ve oyunculuk alanında eğitimler alan ünlü sanatçı 2005 yılı sonunda Doğru Öz isimli üç albümünü piyasaya sürdü. Albümleri nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında halk oyunları üzerine eğitim alan usta isim yurtiçinde ve yurtdışında kendisine eşlik eden 100 kişilik Motif Halk Oyunları Dansçıları ile birlikte pek çok gösteride yer aldı. Turgay Başyayla, Show TV ekranlarında uzun soluklu programlar arasında yer alan Lezzet Yolculuğu adlı programında sunuculuğunu yaptı. 2015 yılında ise MHP seçim şarkısını kaleme alan Turgay Başyayla “Selam Anadolu’ya” ismiyle şarkıyı armağan etti.