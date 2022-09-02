Turgutluspor'da Imza Yağmuru













Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezonun başlamasına bir anlık kala 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.Turgutluspor, yeni yayın dönemi öncesi kadrosuna kattığı 6 oyuncuya imza töreni düzenledi. Yeni transferler Onur Kıntaş, Sertan Yiyenoğlu, Tolga Cevher, Berkay Sezer, Mertali Karakuş ve Yunus Kotan, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde kırmızı-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attılar. Turgutluspor'a geldikleri için mutlu olduklarını vurgusunu yapan futbolcular, Turgutluspor'un başarısı için mücadele edeceklerini vurguladı.İmza töreni sonrası konuşan Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, bu sezon genç ve kaliteli bir takim kurduklarını ifade ederek, “Transferlerimizi bu yönde yapıyoruz. Kadromuza kattığımız oyuncuların hepsi kaliteli ve bu ligi bilen oyuncular. Kadromuza kattığımız 6 oyuncu gücümüze güç katacak. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun diyor kardeşlerime Turgutlusporumuza hoşgeldiniz diyorum” dedi.İmza töreninde Mali Ve Hukuk İşleri Sorumlusu Asbaşkan Cüneyt Bulman, Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez ve Tesis Sorumlusu İbrahim Gökdere de yer aldı.