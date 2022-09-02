Turist Taşıyan Minibüs Kazaya Karıştı: 11 Yaralı













Kocaeli'de biri turistleri taşıyan iki minibüs köprü üzerinde çarpıştı. Kazada 8 Kuveytli, 3 Türk olmak suretiyle 11 kişi yaralandı.Kaza, İzmit ilçesi, Kozluk Mahallesi, Fabrika Caddesindeki köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 FNC 345 plakasına sahip Mercedes marka minibüs ters istikametten gelmesi neticesinde A.K. hakimiyetindeki 41 ES 420 plakasına sahip Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. 34 FNC 345 plakasına sahip minibüsün turistleri taşıdığı öğrenilirken içindeki 8 Kuveyt uyruklu şahıs yaralandı. 41 ES 420 plakasına sahip minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekipleri yollandı. Yaralılar sağlık personelince olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan minibüsler çekici ekiplerinin desteğin ile çekildi. Kazadan dolayı köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Ters yönde araç kullandığı gerekçesiyle turistleri taşıyan minibüse bin 823 TL para cezası uygulandı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.