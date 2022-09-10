Turistleri taşıyan safari cip böyle devrildi

Kaza geçtiğimiz salı günü Beşkonak Tazı Kanyon yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 09 BB 956 plakasına sahip cip, daralan yolda karşısından gelen cip ile çarpışmamak için yolun soluna geçtiği sırada tepelik bölgeye çarparak devrildi. Üzeri açık olan cipteki turistler yere savrulurken o anlar arkada bulunan bir diğer safari ciptekiler tarafından anbean görüntülendi. Cipte bulunan turistlerin tesadüf sonucu yaralanmadığı kazada yaralanan araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.