Kaza geçtiğimiz salı günü Beşkonak Tazı Kanyon yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 09 BB 956 plakasına sahip cip, daralan yolda karşısından gelen cip ile çarpışmamak için yolun soluna geçtiği sırada tepelik bölgeye çarparak devrildi. Üzeri açık olan cipteki turistler yere savrulurken o anlar arkada bulunan bir diğer safari ciptekiler tarafından anbean görüntülendi. Cipte bulunan turistlerin tesadüf sonucu yaralanmadığı kazada yaralanan araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
YAŞAM
10 Eylül 2022 - 15:31
Turistleri taşıyan safari cip böyle devrildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde karşı yönden gelen başka bir cipe çarpmamak için direksiyonu kıran ve yamaca çarpan cipin savrulup devrildiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Yüreklerin ağızlara geldiği kazada cip sürücüsü yaralanırken turistler kazadan tesadüf sonucu yara almadan kurtuldu.
YAŞAM
10 Eylül 2022 - 15:31
EDİTOR
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