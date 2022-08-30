GÜNDEM
30 Ağustos 2022 - 14:24

Türk Bayrağı'nı yerde bırakmayan Jandarma'dan duygulandıran hareket!

İstanbul Havalimanı yolu üzerinde İhsaniye mevkisine doğru seyir halinde ilerleyen bir taksi ile 2 motosikletin çarpışması sonrasında olay yerine giden jandarma ekipleri motosikletteki Türk bayrağını yerde bırakmadı. Jandarma'nın bu hareketi, görenleri oldukça fazla duygulandırdı.

GÜNDEM
30 Ağustos 2022 - 14:24
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Türk Bayrağı'nı yerde bırakmayan Jandarma'dan duygulandıran hareket!


İstanbul Havalimanı'na doğru seyir halinde olan 34 TFY 84 plakalı ticari taksi, İhsaniye mevkisi yakınlarında 2 motosikletle çarpıştı. Kağıthane istikameti yolunda gece saat 02.00 sularında meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle motosikletler yola savruldu.

Türk Bayrağı'nı yerde bırakmayan Jandarma'dan duygulandıran hareket



Taksi şoförü kazayı yara almadan atlatırken motosikletlerde bulunan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Çevredekilerin hibarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken kısa sürede bölgede olan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıları ambulanslara alarak hastaneye kaldırdılar.

Türk Bayrağı'nı yerde bırakmayan Jandarma'dan duygulandıran hareket

Motosikletteki Türk bayrağını önce öptü sonra muhafazaya aldı!

Kaza yerinde inceleme yapmaya başlayan Jandarma ekipleri, taksinin çarptığı motosikleti incelerken Türk Bayrağını gördüler. Bir jandarma eri, motosikletteki Türk bayrağını bulunduğu yerden aldıktan sonra önce öptü ve daha sonra kontrollü bir şekilde katladı.

Türk Bayrağı'nı yerde bırakmayan Jandarma'dan duygulandıran hareket

Bayrağı katlayan jandarma eri, daha sonra aracına götürdü ve bayrağı muhafaza altına aldı. Kazaya karışan taksiyle yola savrulan motosikletler çekicinin yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak yol trafiğe açılırken jandarma ekipleri kazaya ilişkin geniş çapta bir soruşturma başlattı.

Türk Bayrağı'nı yerde bırakmayan Jandarma'dan duygulandıran hareket

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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