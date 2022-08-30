Türk Bayrağı'nı yerde bırakmayan Jandarma'dan duygulandıran hareket!

İstanbul Havalimanı'na doğru seyir halinde olan 34 TFY 84 plakalı ticari taksi, İhsaniye mevkisi yakınlarında 2 motosikletle çarpıştı. Kağıthane istikameti yolunda gece saat 02.00 sularında meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle motosikletler yola savruldu.
Taksi şoförü kazayı yara almadan atlatırken motosikletlerde bulunan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Çevredekilerin hibarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken kısa sürede bölgede olan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıları ambulanslara alarak hastaneye kaldırdılar.
Motosikletteki Türk bayrağını önce öptü sonra muhafazaya aldı!Kaza yerinde inceleme yapmaya başlayan Jandarma ekipleri, taksinin çarptığı motosikleti incelerken Türk Bayrağını gördüler. Bir jandarma eri, motosikletteki Türk bayrağını bulunduğu yerden aldıktan sonra önce öptü ve daha sonra kontrollü bir şekilde katladı.
Bayrağı katlayan jandarma eri, daha sonra aracına götürdü ve bayrağı muhafaza altına aldı. Kazaya karışan taksiyle yola savrulan motosikletler çekicinin yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak yol trafiğe açılırken jandarma ekipleri kazaya ilişkin geniş çapta bir soruşturma başlattı.