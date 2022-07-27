Türk dış politikası daha stratejik bir yapı için çalışıyor!







Türk dış politikası

Devletlerin güvenlik stratejileri







Cihan siyaseti

Olası ittifaklar

Dünya siyasetinde görülen değişimler

Vatandaşlar internet üzerinden sık sık Türk dış politikasıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Türk dış politikasıyla ilgili gelecek yıllarda hangi gelişmeler bekleniyor? Diğer devletlerin güvenlik stratejileri nasıl işliyor? Türk dış politikasıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Türkiye'nin son senelerdeki gösterdiği barış politikalarıyla önemli bir yer ettiği bilinen bir gerçek. Hem Türkiye hem dünya siyaseti düşünüldüğünde Türkiye'nin önemli bir rolü olduğu düşünülüyor. Dış politikaya bakıldığında ise 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında güven içinde önemli gelişmeler kaydettiği, Karabağ, Libya, Doğu Akdeniz ve Ukrayna gelişmeleri de strateji eksenli olduğu düşünülebilir. Strateji eksenli zamanların ise çerçeve olduğu düşünülüyor olsa da henüz gelecekte ne olacağı ile ilgili yorum yapılamıyor. Ancak ilerleyen senelerde Türkiye'nin ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi veya NATO Stratejik Konsept Belgesi olarak bilinen amaçları belli, fırsat, zorluk ve tehditleri bilinen stratejik bir belge ortaya konması beklenebilir. Bu şekilde Türkiye'nin dış politikasında milli çıkarlar gözetilerek dış politikası güçlü bir ülke haline gelmesi de önemli bir yer oynayacaktır. Türkiye'nin attığı stratejik adımlar gelecekte hem Türkiye'de hem dünyada barış içinde bir katkı sunabileceğini gösteriyor.Dünya devletleri göz önüne alındığında gözettikleri güvenlik stratejileri sahip olunan kapasite sonucunda ortaya çıkan bir politikayla bağlantılıdır. Çin göz önüne alındığında ekonomisi öne çıkan bir güvenlik stratejisi mevcuttur. Tüm dünyada Çin'in diğer ülkelere yaptığı yardım ve yatırımları düşünüldüğünde tüm bunlar Çin'in dünyada bir ticaret ülkesi haline gelmesini sağlamıştır. Bu da Kuşak ve Yol gibi ekonomik koridorların oluşmasını sağlamış ve ticarette güvenliği gerektirmiştir. Çin tüm dünyada ekonomisi baskın bir dış politika izlemektedir. ABD göz önüne alındığında ise güvenlik stratejileri kapitalist sömürü düzeni, askeri yapılanma ve kültürel hegemonya ile kurulmuştur. ABD askeri teknoloji bakımından tüm dünyada geniş bir kapasiteye sahip olduğu için bu yol seçilmiştir. ABD ile Çin'in ortak noktaları düşünüldüğünde ise onların ortak noktası iletişimde oldukları ülkeleri kontrol altına almalarıdır. Rusya ise askeri gücü birinci sırada olmak üzere Yakın Çevre Doktrini kapsamında güvenlik stratejilerini geliştirmiştir. Rusya ile Türkiye'nin arasındaki rekabet Ukrayna Savaşı ile birlikte zarar görse de Rusya hala yakın çevresine bu politika ile yaklaşmaktadır. Yani Rusya'nın güvenlik stratejisi de Çin ve ABD gibi kontrolcü ve baskıcı olarak bilinmektedir. Tüm bu örnekler düşünüldüğünde Türkiye'nin de dış politikası ve güvenlik stratejilerini askeri, tarihi, kültürel, coğrafi üzerinden kurması gerekmektedir. Türkiye coğrafi olarak dünyadaki çoğu devletin istediği lojistik hat üssü yapılabilecek bir konuma sahiptir. Eğer Türkiye bu avantajı kullanarak enerji ve ticaret merkezi olabilirse coğrafi, askeri, tarihi ve kültürel etkenleri de güvenlik stratejilerine eklemeyi başarabilir. Türkiye'nin tarihi dönemleri de önemli bir mirastır. Kültürel olarak ise yine kültür etkileşimine açık bir ülke olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda son zamanlarda savunma sanayisinde yapılan gelişmeler ve terör örgütleri için düzenlenmiş operasyonlar da Türkiye'nin askeri hareketlerini oldukça fazla geliştirmiştir. Türk ordusu da bu operasyon ve harekatlarla birlikte askeri güç etkinliğini de artırmayı başarmıştır. Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri yukarıda bahsedilen diğer ülkelerin izlediği güvenlik stratejileri gibi baskıcı bir politika izlemek yerine eşitlikçi bir politika izliyor olmasıdır. Türkiye'nin batıda Adalar Denizi, kuzeybatıda Balkanlar, kuzeyde Kırım, Karadeniz, doğuda Türkistan ve İran, kuzeydoğuda Kafkaslar, güneydoğuda Afganistan Pakistan, Umman, Basra körfezi, kuzeyde Aden Körfezi, Somali Sudan, güneybatıda Cezayir ve Libya olması da tüm bu ülkelerde yaşanacak tüm sorunların Türkiye'yi de dolaylı ya da doğrudan etkileme riski olmasıdır. Türkiye'nin bahsi geçen bölgelerle ortak bir tarihi olduğu da bilinmektedir. Eğer Türkiye bu devletlerle ilişkileri gelişirse güvenlik ve barış stratejisi kolaylıkla oluşturulabilir.Bahsi geçen etkenler Türkiye'nin Türk ve Müslüman kimliği altında gelişen unsurlardır. Bu etkenlere ekleme yapılarak cihan siyaseti izlenebilir. Eğer Türkiye'nin askeri ve lojistik güvenlik stratejileri barış mimarisi üzerinde şekillenirse beş sacayağı üzerinde gelişim gösterebilir. Bu sacayakları Türkistan coğrafyası, İslam dünyası ve Ortadoğu, Asya'nın belli bölgeleri, Afrika'nın belli bölgeleri ve Balkan ülkeleridir.Türkiye şu an NATO Batı ittifakında yer almaktadır ancak alternatif olarak BRICS ve Şagay İş Birliği Örgütü örgütlenmelerinde de yer alabilir. Son zamanda yaşanan küresel sorunlar hızlı karar verebilecek ittifakların oluşması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu gereklilik sonucunda da Avusturalya, İngiltere ABD; İngiltere, Polonya, Ukrayna gibi ittifaklar ortaya çıktı. İngiltere tarafından gündeme getirilen Avrupa Birliği'ne alternatif olabilecek bir topluluk yanında İsrail-ABD merkezli oluşabilecek bir Ortadoğu NATO'sunun da ortaya çıkması gibi fikirler öne çıktı. Bu da dünya siyasetinde güç dengesinde görülen değişimleri ve yaşanan tıkanıkların alternatiflere ihtiyaç duyduğunu göstermeye başladı.Tüm dünyada yaşanan siyasi güç dengesizlikleri nedeniyle yeni bloklaşmalar ve ittifaklar da ortaya çıkıyor. Türkiye için de ABD Türkistan bölgesini Çin'e karşı yapılabilecek bir denge unsuru olarak görmeye devam ederse bu Türkiye'ye yeni alanlar açmaya devam eder. ABD Stratejik Güvenlik Belgesi ve NATO Stratejik Konsept Belgesi ABD'nin Çin'e karşı yeni stratejiler gözettiğini gösteriyor. Tüm dünya siyasetinde değişen bu durumlar da Türkiye'nin avantajına oluyor ve yapılanmalarında önemli bir fırsat doğuruyor. Türk merkezli Türk-İslam örgütlenmeleri için harekete geçilmesi için doğru zaman olduğu da görülüyor. Son zamanlarda Türkiye üçlü iş birliği anlaşma ve girişimlerinde doğal bir yön gösteriyor ve bu yönde uzun vadeli olarak hedefe daha kolay ulaşılabileceğini düşündürüyor. 2019 senesinde olan Türkiye, Pakistan ve Malezya tarafından sağlanan üçlü iş birliği de İslam dünyasında olabilecek ittifaklar ile ilgili bir fikir oluşturmuş oldu. 2021 senesinde ise Türkiye- Azerbaycan ve Pakistan üçlü devleti İslamabad Deklarasyonu ve Bakü Beyannamesi imzaladı ve böylelikle üçlü devletin ilişkilerinde de güvenli bir etkileşim ortaya çıkmış oldu. 2021 senesinde ise Türk dünyası yeni bir dönemin başlamasına öncülük etti. Karabağ Zaferi ile birlikte Türk dünyası gücünün farkına vardı ve İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nda Türk Birliği Düşüncesi daha çok ortaya çıktı. Son olarak ise bu sene Türkiye- Azerbaycan ve Kazakistan arasında yine Bakü Beyannamesi imzalandı. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye güvenliğinin sağlanması için Türkistan coğrafyasında Özbekistan, güneybatıda Libya ve Cezayir, kuzeybatıda Macaristan ve diğer Balkan ülkelerini de içine alabilecek üçlü iş birliği anlaşmalarına gidilmesi merkezden tüm çevreye doğru gelişmekte olan barış ve güvenlik stratejilerinin gelişmesinde önemli bir yer alacaktır. Türkiye önümüzdeki senelerde ilişkilerini geliştirdiği için İstanbul'da bir araya getirip bölge ve dünya barışında öncü rolünü korumalıdır.