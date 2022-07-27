Türk dış politikası daha stratejik bir yapı için çalışıyor!

Vatandaşlar internet üzerinden sık sık Türk dış politikasıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Türk dış politikasıyla ilgili gelecek yıllarda hangi gelişmeler bekleniyor? Diğer devletlerin güvenlik stratejileri nasıl işliyor? Türk dış politikasıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Türk dış politikasıTürkiye'nin son senelerdeki gösterdiği barış politikalarıyla önemli bir yer ettiği bilinen bir gerçek. Hem Türkiye hem dünya siyaseti düşünüldüğünde Türkiye'nin önemli bir rolü olduğu düşünülüyor. Dış politikaya bakıldığında ise 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında güven içinde önemli gelişmeler kaydettiği, Karabağ, Libya, Doğu Akdeniz ve Ukrayna gelişmeleri de strateji eksenli olduğu düşünülebilir. Strateji eksenli zamanların ise çerçeve olduğu düşünülüyor olsa da henüz gelecekte ne olacağı ile ilgili yorum yapılamıyor. Ancak ilerleyen senelerde Türkiye'nin ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi veya NATO Stratejik Konsept Belgesi olarak bilinen amaçları belli, fırsat, zorluk ve tehditleri bilinen stratejik bir belge ortaya konması beklenebilir. Bu şekilde Türkiye'nin dış politikasında milli çıkarlar gözetilerek dış politikası güçlü bir ülke haline gelmesi de önemli bir yer oynayacaktır. Türkiye'nin attığı stratejik adımlar gelecekte hem Türkiye'de hem dünyada barış içinde bir katkı sunabileceğini gösteriyor.
Devletlerin güvenlik stratejileri
Dünya devletleri göz önüne alındığında gözettikleri güvenlik stratejileri sahip olunan kapasite sonucunda ortaya çıkan bir politikayla bağlantılıdır. Çin göz önüne alındığında ekonomisi öne çıkan bir güvenlik stratejisi mevcuttur. Tüm dünyada Çin'in diğer ülkelere yaptığı yardım ve yatırımları düşünüldüğünde tüm bunlar Çin'in dünyada bir ticaret ülkesi haline gelmesini sağlamıştır. Bu da Kuşak ve Yol gibi ekonomik koridorların oluşmasını sağlamış ve ticarette güvenliği gerektirmiştir. Çin tüm dünyada ekonomisi baskın bir dış politika izlemektedir. ABD göz önüne alındığında ise güvenlik stratejileri kapitalist sömürü düzeni, askeri yapılanma ve kültürel hegemonya ile kurulmuştur. ABD askeri teknoloji bakımından tüm dünyada geniş bir kapasiteye sahip olduğu için bu yol seçilmiştir. ABD ile Çin'in ortak noktaları düşünüldüğünde ise onların ortak noktası iletişimde oldukları ülkeleri kontrol altına almalarıdır. Rusya ise askeri gücü birinci sırada olmak üzere Yakın Çevre Doktrini kapsamında güvenlik stratejilerini geliştirmiştir. Rusya ile Türkiye'nin arasındaki rekabet Ukrayna Savaşı ile birlikte zarar görse de Rusya hala yakın çevresine bu politika ile yaklaşmaktadır. Yani Rusya'nın güvenlik stratejisi de Çin ve ABD gibi kontrolcü ve baskıcı olarak bilinmektedir. Tüm bu örnekler düşünüldüğünde Türkiye'nin de dış politikası ve güvenlik stratejilerini askeri, tarihi, kültürel, coğrafi üzerinden kurması gerekmektedir. Türkiye coğrafi olarak dünyadaki çoğu devletin istediği lojistik hat üssü yapılabilecek bir konuma sahiptir. Eğer Türkiye bu avantajı kullanarak enerji ve ticaret merkezi olabilirse coğrafi, askeri, tarihi ve kültürel etkenleri de güvenlik stratejilerine eklemeyi başarabilir. Türkiye'nin tarihi dönemleri de önemli bir mirastır. Kültürel olarak ise yine kültür etkileşimine açık bir ülke olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda son zamanlarda savunma sanayisinde yapılan gelişmeler ve terör örgütleri için düzenlenmiş operasyonlar da Türkiye'nin askeri hareketlerini oldukça fazla geliştirmiştir. Türk ordusu da bu operasyon ve harekatlarla birlikte askeri güç etkinliğini de artırmayı başarmıştır. Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri yukarıda bahsedilen diğer ülkelerin izlediği güvenlik stratejileri gibi baskıcı bir politika izlemek yerine eşitlikçi bir politika izliyor olmasıdır. Türkiye'nin batıda Adalar Denizi, kuzeybatıda Balkanlar, kuzeyde Kırım, Karadeniz, doğuda Türkistan ve İran, kuzeydoğuda Kafkaslar, güneydoğuda Afganistan Pakistan, Umman, Basra körfezi, kuzeyde Aden Körfezi, Somali Sudan, güneybatıda Cezayir ve Libya olması da tüm bu ülkelerde yaşanacak tüm sorunların Türkiye'yi de dolaylı ya da doğrudan etkileme riski olmasıdır. Türkiye'nin bahsi geçen bölgelerle ortak bir tarihi olduğu da bilinmektedir. Eğer Türkiye bu devletlerle ilişkileri gelişirse güvenlik ve barış stratejisi kolaylıkla oluşturulabilir.