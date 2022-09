Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı

DNA'sında %11 Türk genleri olduğunu ve baklavayı sevecek kadar Türk olduğunu paylaştığı bir tweet'te açıklayan Halsey, Türkiye'deki ilk konserinde dünyaca ünlü şarkıları okuyacak.Son albümü 'If I Can't Have Love, I Want Power ile büyük başarı yakalayan Halsey, 3 Eylül Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park'ta çıkacak. Binlerce hayranını İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta enerji, müzik, dans ve eğlence dolu bir akşamla buluşturacak. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ve “Paramaniac” adlı EP ile tüm dikkati üzerinde toplayan Abby Roberts tarafından açılış yapılacak. Şarkılarıyla büyük ilgi gören Halsey, yaz sonlarına doğru İstanbul müzik sahnesine teatral performansıyla damgasını vuracak.Halsey'in hayranlarının merakla beklediği konser, canlı performanslarıyla adından söz ettiriyor. Annesi tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı, babası Afrikalı Amerikalı olan Halsey, farklı kültürlerin izlerini taşıyan enerjik bir sahne performansına imza attı. Dünyaca ünlü şarkıcı, pandemi sonrası çıktığı ilk turnesinde aşkını defalarca dile getirdiği Türkiye'nin, Billboard Hot 100'e giren hit parçasıyla sahneye çıkacağını sözlerine ekledi.