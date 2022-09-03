MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 23:58

Türk geni taşıyan Halsey'in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı

Türk Alev Aydın ile evlilik hayatına adım atan şarkıcı Halsey, Türkiye'deki ilk konserinde dünya çapında hitlerini okuyacak. Halsey hayranlarının merakla beklediği sahne performanslarıyla öne çıkacağı düşünülüyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 23:58
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Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı


 DNA'sında %11 Türk genleri olduğunu ve baklavayı sevecek kadar Türk olduğunu paylaştığı bir tweet'te açıklayan Halsey, Türkiye'deki ilk konserinde dünyaca ünlü şarkıları okuyacak.

halsey



Son albümü 'If I Can't Have Love, I Want Power ile büyük başarı yakalayan Halsey, 3 Eylül Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park'ta çıkacak. Binlerce hayranını İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta enerji, müzik, dans ve eğlence dolu bir akşamla buluşturacak.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ve “Paramaniac” adlı EP ile tüm dikkati üzerinde toplayan Abby Roberts tarafından açılış yapılacak. Şarkılarıyla büyük ilgi gören Halsey, yaz sonlarına doğru İstanbul müzik sahnesine teatral performansıyla damgasını vuracak.

halsey

Halsey'in hayranlarının merakla beklediği konser, canlı performanslarıyla adından söz ettiriyor. Annesi tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı, babası Afrikalı Amerikalı olan Halsey, farklı kültürlerin izlerini taşıyan enerjik bir sahne performansına imza attı.

Dünyaca ünlü şarkıcı, pandemi sonrası çıktığı ilk turnesinde aşkını defalarca dile getirdiği Türkiye'nin, Billboard Hot 100'e giren hit parçasıyla sahneye çıkacağını sözlerine ekledi.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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