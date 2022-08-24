GÜNDEM
24 Ağustos 2022 - 21:56

Türk Halkı Rus uçağının düşürülmesi konusunda devletinin yanında

Türkiye'nin Rusya'ya ait uçağı düşürmesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de Türk halkı ve siyasi partilerin konuyu nasıl değerlendirdiği olmuştu. Peki Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili Türk halkının görüşleri nasıl? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
24 Ağustos 2022 - 21:56
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Türk Halkı Rus uçağının düşürülmesi konusunda devletinin yanında


Türkiye'nin Rus uçağını 24 Kasım tarihinde düşürmesinin ardından Optimar Araştırma konu ile ilgili halkın fikir ve görüşlerini araştırdı. Peki Türk halkı Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili hangi düşüncelere sahip? Optimar Araştırma tarafından yapılan araştırmanın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi ile ilgili görüşler

Optimar Araştırma tarafından 24 Kasım tarihinde Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili 2015 Aralık tarihinde 2.037 kişinin katıldığı bir araştırma yapıldı. Araştırma şirketinin başkanı olan Hilmi Daşdemir ise Türk halkının uçağın düşürülmesini doğru bulduğu sonucunu paylaştı. Yapılan araştırmaya göre araştırmaya katılanların yüzde 70.7'si Türkiye'nin haklı olduğunu, Rusya'nın uyarı yapılmasına rağmen sınır ihlali yaptığını, yüzde 19.5 oranlık katılımcı ise uçağın düşürülmesinin haksız bulunduğunu söyledi. Türkiye'de bulunan partilerden yüzde 83 AKP'li, yüzde 62.9 CHP'li, yüzde 87 MHP'li, yüzde 29.3 HDP'li ve yüzde 85.7 SP'li Rus uçağının düşürülmesi konusuna haklı bakıyor. Hilmi Daşdemir'e göre CHP'de bile bu oranın bu kadar yüksek olması konu bakımından epey yüksek bir oran olarak değerlendiriliyor. Diğer bir tarafından yüzde 75.8 Türk kökenli, yüzde 59.6 Kürt kökenli vatandaş da konunun haklılığını değerlendiriyor. Yüzde 78.8 sunni, yüzde 40 alevi vatandaş da Türkiye'nin Rus uçağının düşürülmesinde haklı olduğunu paylaştı. Hilmi Daşdemir'e göre araştırma sonucunda çıkan oranlar gözetildiğinde konu ne olursa olsun konu Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olduğunda etnik köken, mezhep ve siyasi parti fark etmeksizin halk devletin yanında bir tutum sergiliyor. 



EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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