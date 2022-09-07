Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, tatbikat genelinde pilotlar, temsili düşmanın hava savunmasından kaçınma ve kara hedeflerine hava saldırıları yapma görevlerinin icra edildiği aktarıldı. Yapılan açıklamanın devamında Türk Hava Kuvvetleri tarafından Azerbaycan Savunma Bakanlığı’na bağlı pilotlara verilen eğitim tatbikatı görevinin başarıyla tamamlandığı aktarıldı. İşte Türk Hava Kuvvetleri’nin Azerbaycan’daki TurAz Kartalı 2022 tatbikatından görüntüler:
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 20:03
Türk Hava Kuvvetleri'nin Turaz Kartalı 2022 tatbikatı Azerbeycan'da hız kesmeden devam ediyor!
Türk Hava Kuvvetleri tarafından Azerbaycan’da düzenlenen TurAz Kartalı 2022 tatbikatı devam ediyor.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 20:03
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