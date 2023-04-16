Türk Hava Yolları'nda çalışmak isteyenler dikkat! Beklenen personel alımı başladı: İşte son tarih













BAŞVURU ŞARTLARI





ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER





Günümüzde artan işsizlik oranları nedeniyle birçok genç, güncel iş ilanlarını yakından takip etmektedir. Türk Hava Yolları da istihdam sağlamak adına yeni personel alımları yapacağını duyurmuştur. Bu haberin ardından birçok kişi, THY'nin personel alım şartlarını ve başvuru tarihlerini araştırmaya başlamıştır. THY tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında etkilenen vatandaşlara istihdam sağlanacaktır. Bu kapsamda, kabin memuru kadrosuna alınacak adayların başvuru yapabilecekleri son tarih 27 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir.Bu açıklama, arama motorlarında en çok aratılan konu başlıklarından biri haline gelmiştir. İş arayışında olanlar, THY'nin personel alım şartlarını ve başvuru sürecini öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapmaktadır.Türk Hava Yolları, son zamanlarda yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara istihdam sağlamak amacıyla kabin memuru kadrosu için personel alımları yapacağını duyurdu. Türk Hava Yolları'nın yaptığı açıklamalara göre, başvuru yapacak adaylarda bazı şartlar aranacak. Bunlar arasında başvuru yapacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 1 Ocak 1998 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında doğmuş olması, en az lise mezunu olması ve İngilizce bilmesi gerekiyor. Başvuru yapacak olan adayların ayrıca adres sicil kayıtlarının temiz olması ve daha önce Türk Hava Yolları ya da başka bir hava şirketinden disiplinsizlik veya sağlık sorunları nedeniyle ayrılmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru yapacak adayın kendisi ya da birinci dereceden yakını Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinden birinde ikamet ediyor olması gerekiyor. Bu şartlar doğrultusunda uygun adayların başvuruları alınacak ve ilerleyen süreçte adaylar arasından seçim yapılacak. Bu fırsatın deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için büyük bir imkan olduğu düşünülüyor.Türk Hava Yolları, kabin memuru pozisyonu için çalışmak isteyen adayların bazı fiziksel özelliklere sahip olmalarını arıyor. Kadın adaylar için 1,60-1,68 boy aralığı, erkek adaylar için ise 1,70-1,79 boy aralığı şartı aranıyor. Ayrıca, kabin memuru uniforması giyildiği zaman vücudun görünen yerlerinde dövme, piercing, yara, yanık veya leke izleri olmaması gerekiyor. Adaylar arasındaki seçme süreci devam ederken havacılık tıp merkezlerinde uçuş uygunluğu olduğuna dair raporun alınması gerekiyor. Ayrıca, Türk Hava Yolları iş yeri hekimleri tarafından yapılacak işe giriş muayenesi kapsamında şartları taşıyan raporun alınabilmesi gerekiyor. Türk Hava Yolları sağlık koşulları çerçevesinde adayları değerlendiriyor ve aday iş başı yapmazsa itiraz etme hakkı olmuyor. Kabin memuru olarak görev yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi varsa, adaylar işe alınmıyor. Türk Hava Yolları, kabin memuru personel alımı için başvuruları kariyer.thy.com internet sitesi üzerinden yapıyor. Başvuru yapacak adayların yukarıda bahsedilen fiziksel özellikleri taşıması gerekiyor. Ayrıca, havacılık sektöründe çalışmak için gerekli olan diğer kriterleri de karşılamaları gerekiyor.