EĞİTİM
14 Kasım 2021 - 17:36

Türk Hava Yolları'ndan öğretmenler için yüzde 20 indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) öğretmenlere özel bir uçuş kampanyası başlattı. Öğretmenlerin yanı sıra beraberinde seyahat edecek aile üyelerinin de faydalanacağı kampanyada tüm yurt içi uçuşlar için yüzde 20 indirim uygulayacak.

EĞİTİM
14 Kasım 2021 - 17:36
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Türk Hava Yolları'ndan öğretmenler için yüzde 20 indirim kampanyası
 Türk Hava Yolları (THY) basın müşavirliği tarafından yapılan bir açıklamada koronavirüs salgının etkilerinden bir nebze ayrılarak geri dönüşüyle ilgili misafirlerine uçuş kampanyası sunma kararı alındığını duyuruldu.


Bu kampanya kapsamında ise 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak düzenlenen bir indirim kampanyası başlatıldığı ve tüm öğretmenlerle birlikte beraberinde seyahat edecek olan aile üyeleri için yüzde 20 indirim ayrıcalığına sahip olacaklar. Kampanyanın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ve ailelerinin yanı sıra Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlı üniversitelerde görevli öğretim üyeleri ve ailelerini de kapsadığı aktarılan açıklamada yurt içi uçuşlar için geçerli indirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin 24 Nisan 2022 tarihine kadar satın alacakları biletler ve yine bu tarihe kadar yapmayı planladıkları uçuşlarda yüzde 20 indirimli olarak seyahat edebilecekleri belirtildi.




KAMPANYADAN FAYDALANMA ŞARTLARI

Söz konusu indirim kampanyasında faydalanabilmek için Miles&Smiles üyeliği zorunlu olarak tutulduğundan THY internet sitesine giriş yapacak olan öğretmenlerin Miles&Smiles üyeliği oluşturması ve söz konusu üyelik hesabı üzerinden kimlik numarası girilerek kişisel bilgiler kısmına da "Öğretmen" olarak işaretlemesi gerekiyor.



 
# thy# öğretmen# yüzde 20 indirim# kapmanya
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav tarihi ve saati belli oldu! ALES sınav giriş belgesi alma
ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav tarihi ve saati belli oldu! ALES sınav giriş belgesi alma
LPG'ye yine zam
LPG'ye yine zam
Son Haberler
Duygu Özaslan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi
Duygu Özaslan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi
Türk Hava Yolları'ndan öğretmenler için yüzde 20 indirim kampanyası
Türk Hava Yolları'ndan öğretmenler için yüzde 20 indirim kampanyası
Karadağ Türkiye maçında düdüğü Daniel Siebert çalacak!
Karadağ Türkiye maçında düdüğü Daniel Siebert çalacak!
Fenerbahçe devre arasında Luuk de Jong’u getirebilir
Fenerbahçe devre arasında Luuk de Jong’u getirebilir
ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav tarihi ve saati belli oldu! ALES sınav giriş belgesi alma
ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav tarihi ve saati belli oldu! ALES...
Köy düğününde maganda kurşunu iki can aldı
Köy düğününde maganda kurşunu iki can aldı
Sancaktepe’te yoğun sis kazaya neden oldu! Yaralılar var
Sancaktepe’te yoğun sis kazaya neden oldu! Yaralılar var
İstanbul Bağcılar’daki binada patlama meydana geldi
İstanbul Bağcılar’daki binada patlama meydana geldi
Bağcılar’daki 3 katlı binada doğal gaz patlaması!
Bağcılar’daki 3 katlı binada doğal gaz patlaması!
Eşinden boşanmayı kabullenemeyen öfkeli koca eşine kurşun yağdırdı!
Eşinden boşanmayı kabullenemeyen öfkeli koca eşine kurşun yağdırdı!