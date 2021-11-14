Türk Hava Yolları'ndan öğretmenler için yüzde 20 indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) basın müşavirliği tarafından yapılan bir açıklamada koronavirüs salgının etkilerinden bir nebze ayrılarak geri dönüşüyle ilgili misafirlerine uçuş kampanyası sunma kararı alındığını duyuruldu.Bu kampanya kapsamında ise 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak düzenlenen bir indirim kampanyası başlatıldığı ve tüm öğretmenlerle birlikte beraberinde seyahat edecek olan aile üyeleri için yüzde 20 indirim ayrıcalığına sahip olacaklar. Kampanyanın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ve ailelerinin yanı sıra Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlı üniversitelerde görevli öğretim üyeleri ve ailelerini de kapsadığı aktarılan açıklamada yurt içi uçuşlar için geçerli indirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin 24 Nisan 2022 tarihine kadar satın alacakları biletler ve yine bu tarihe kadar yapmayı planladıkları uçuşlarda yüzde 20 indirimli olarak seyahat edebilecekleri belirtildi.Söz konusu indirim kampanyasında faydalanabilmek için Miles&Smiles üyeliği zorunlu olarak tutulduğundan THY internet sitesine giriş yapacak olan öğretmenlerin Miles&Smiles üyeliği oluşturması ve söz konusu üyelik hesabı üzerinden kimlik numarası girilerek kişisel bilgiler kısmına da "Öğretmen" olarak işaretlemesi gerekiyor.