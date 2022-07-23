Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi hacklendi mi? THY'nin hacklendiği iddiası













Sırada yeni hedefler var!

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, bir paylaşımında Türk Hava Yolları'nın (THY( resmi sitesinin hack’lendiği öne sürdü. Bilgisayar korsanlarının THY’nin sitesini çökerttiklerini belirten Dilipak, saldırının Irak tarafından geldiği iddiasını duyduğunu ve bundan başka saldırılarında gelebileceğini dile getirdi. Abdurrahman Dilipak, açıklamasının devamında 'Birileri iş üzerinde.' ifadelerini kullanırken THY’den ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı görüldü.THY’nin resmi sitesinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği beyanında bulunan Abdullah Dilipak'ın bu beyanlarının henüz doğrulanmadığı anlaşılırken son günlerde Türk kurum ve kuruluşlarına yapılan saldırılara dikkat çeken Dilipak, sırada yeni hedeflerin de olabileceği uyarısında bulundu. THY’nin internet sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajı ile karşı karşıya kalırken THY yönetiminin kısa süre içerisinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.