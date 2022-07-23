GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 00:21

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi hacklendi mi? THY'nin hacklendiği iddiası

Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi internet sitesinin hacklendiği iddia edildi. Gazeteci Abdurrahman Dilipak, THY'nin internet sitesinde hacklenme durumunun meydana geldiğini söyledi.

GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 00:21
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Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi hacklendi mi? THY'nin hacklendiği iddiası


Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, bir paylaşımında Türk Hava Yolları'nın (THY( resmi sitesinin hack’lendiği öne sürdü. Bilgisayar korsanlarının THY’nin sitesini çökerttiklerini belirten Dilipak, saldırının Irak tarafından geldiği iddiasını duyduğunu ve bundan başka saldırılarında gelebileceğini dile getirdi.

Abdurrahman Dilipak, açıklamasının devamında 'Birileri iş üzerinde.' ifadelerini kullanırken THY’den ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı görüldü.



THY'nin hacklendiği iddiası

Sırada yeni hedefler var!

THY’nin resmi sitesinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği beyanında bulunan Abdullah Dilipak'ın bu beyanlarının henüz doğrulanmadığı anlaşılırken son günlerde Türk kurum ve kuruluşlarına yapılan saldırılara dikkat çeken Dilipak, sırada yeni hedeflerin de olabileceği uyarısında bulundu.

THY’nin internet sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajı ile karşı karşıya kalırken THY yönetiminin kısa süre içerisinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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