Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, bir paylaşımında Türk Hava Yolları'nın (THY( resmi sitesinin hack’lendiği öne sürdü. Bilgisayar korsanlarının THY’nin sitesini çökerttiklerini belirten Dilipak, saldırının Irak tarafından geldiği iddiasını duyduğunu ve bundan başka saldırılarında gelebileceğini dile getirdi. Abdurrahman Dilipak, açıklamasının devamında 'Birileri iş üzerinde.' ifadelerini kullanırken THY’den ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı görüldü.
GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 00:21
Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi hacklendi mi? THY'nin hacklendiği iddiası
Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi internet sitesinin hacklendiği iddia edildi. Gazeteci Abdurrahman Dilipak, THY'nin internet sitesinde hacklenme durumunun meydana geldiğini söyledi.
GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 00:21