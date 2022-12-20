SPOR
20 Aralık 2022 - 22:19

Türk Hava Yolları'nın tur gecesi...

Temsilcimiz, İsviçre ekibini geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

SPOR
20 Aralık 2022 - 22:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Türk Hava Yolları'nın tur gecesi...


Avrupa'nın iki numaralı kupasında mücadele eden Türk Hava Yolları, CEV Cup'ta çeyrek finale yükseldi. 2016'da kurulan temsilcimiz, kısa sürede başarıya kavuştu. İki sezon önce CEV Challenger Kupası'nda üçüncü olan Türk Hava Yolları, tarihinde ilk kez CEV Cup'ta son sekiz kaldı.

 



Son 16 turunda İsviçre'nin Neuchatel takımına set vermeden 3-0 yendi. İsviçre'deki ilk maçta da set vermeyen temsilcimiz rakibini sürklase ederek turnuvanın dışına itti. Türk Hava Yolları'nda 1999 doğumlu Kanadalı pasör çaprazı Kiera Van Ryk, 23 sayıyla yıldızlaştı ve galibiyetin mimarı oldu. Kiera Van Ryk, 2021 yazında takıma katılmıştı. 1999 doğumlu olmasına karşın 2015'ten beri Kanada Kadın Voleybol Takımı formasını giyiyor. İlk 16 yaşında sırtına geçirdiği milli formayla 2021 yılında Kuzey Amerika Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Türk Hava Yolları, son sekizdeki rakibini bekliyor. İstanbul ekibi, bir tur daha geçmesi halinde yarı finale yükselecek.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
Son Haberler
Ezcacıbaşı Dynavit'ten ikide iki...
Ezcacıbaşı Dynavit'ten ikide iki...
Uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan eski Fenerli Bogdan Bogdanovic, açıklamalarda bulundu...
Uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan eski Fenerli...
Donovan Mitchell, eski takımı Utah Jazz hakkında konuştu...
Donovan Mitchell, eski takımı Utah Jazz hakkında konuştu...
Venus Williams, Avustralya Açık vizesini aldı...
Venus Williams, Avustralya Açık vizesini aldı...
Yakışıklı oyuncu ilk kez oğlunu gösterdi
Yakışıklı oyuncu ilk kez oğlunu gösterdi
Merve Boluğur ateş püskürdü
Merve Boluğur ateş püskürdü
NBA All-Star heyecanı başlıyor; oylamalar açıldı.
NBA All-Star heyecanı başlıyor; oylamalar açıldı.
Efsane golcü Pippo Inzaghi'nin ilginç sakatlanma anısı...
Efsane golcü Pippo Inzaghi'nin ilginç sakatlanma anısı...
TV8 Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda kimler var kimler!
TV8 Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda...
Yeşilçam’ın efsane isminden herkesi üzen haber
Yeşilçam’ın efsane isminden herkesi üzen haber
Afroditten şoke eden bebek itirafı
Afroditten şoke eden bebek itirafı
Fransa Milli Takımı, krallar gibi karşılandı. Dünya Kupası'nı ikinci tamamlayan Fransa'ya sevinç gösterileri...
Fransa Milli Takımı, krallar gibi karşılandı. Dünya Kupası'nı...
Sinan Güler'e veda töreni! Darüşşafaka geçtiğimiz 3 yıl formasını terleten milli oyuncuya veda ediyor...
Sinan Güler'e veda töreni! Darüşşafaka geçtiğimiz 3 yıl formasını...
Fenerbahçe, resmi sitesinden açıkladı...
Fenerbahçe, resmi sitesinden açıkladı...
Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı 3 yılda bir düzenlemek istiyor...
Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı 3 yılda bir düzenlemek istiyor...