Türk Hava Yolları'nın tur gecesi...













Avrupa'nın iki numaralı kupasında mücadele eden Türk Hava Yolları, CEV Cup'ta çeyrek finale yükseldi. 2016'da kurulan temsilcimiz, kısa sürede başarıya kavuştu. İki sezon önce CEV Challenger Kupası'nda üçüncü olan Türk Hava Yolları, tarihinde ilk kez CEV Cup'ta son sekiz kaldı.Son 16 turunda İsviçre'nin Neuchatel takımına set vermeden 3-0 yendi. İsviçre'deki ilk maçta da set vermeyen temsilcimiz rakibini sürklase ederek turnuvanın dışına itti. Türk Hava Yolları'nda 1999 doğumlu Kanadalı pasör çaprazı Kiera Van Ryk, 23 sayıyla yıldızlaştı ve galibiyetin mimarı oldu. Kiera Van Ryk, 2021 yazında takıma katılmıştı. 1999 doğumlu olmasına karşın 2015'ten beri Kanada Kadın Voleybol Takımı formasını giyiyor. İlk 16 yaşında sırtına geçirdiği milli formayla 2021 yılında Kuzey Amerika Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Türk Hava Yolları, son sekizdeki rakibini bekliyor. İstanbul ekibi, bir tur daha geçmesi halinde yarı finale yükselecek.