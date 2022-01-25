GÜNDEM
25 Ocak 2022 - 12:25

Türk Hava Yolları, tüm İstanbul seferlerini durdurdu!

Türk Hava Yolları (THY) ,İstanbul'daki yaşanan yoğun kar yağışlarında dolayı İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlarını 00.00'a kadar durdurma kararı aldı.

GÜNDEM
25 Ocak 2022 - 12:25
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Türk Hava Yolları, tüm İstanbul seferlerini durdurdu!
İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken özellikle Avrupa yakasının Trakya kısmına yakın olan bölgelerde hayatı oldukça fazla etkiledi. Hava trafiğinin de aksamasına neden olan kar yağışı nedeniyle bir çok sefer yapılamadı ve iptal edildi.








Kar yağışlarının giderek artmasında dolayı seyahat güvenliği tedbirlerini başlatan Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'nda yolcuların sağlıklı ve güvenli bir uçuş ortamının oluşturulması için çalışmalar başlatıldığını ve bu nedenle tüm uçuşların gece saat 00.00'a kadar durdurulduğunu bildirdi.




THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika duyurusunda ilgili otoritelerin havalimanları ile ulaşım yollarını uçuşlara tekrar hazırlayabilmek için çalışmalarını devam ettirdiğini ve alınan karar doğrultusunda ise İstanbul Havalimanı'ndaki tüm operasyonların da bu çalışmalar sonucunda bu gece 00:00'a kadar durdurulduğunu aktardı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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