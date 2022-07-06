Milyonlarca çalışan, bir süredir asgari ücrete yapılacak olan zammı bekliyordu. Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 bir zam oranı uyguladıklarını ve bu zamla birlikte asgari ücret miktarının 5 bin 500 TL olduğunu duyurmuştu. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu görüşmelerinde komisyonda görev alan ve orada işçi kesimini temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın ne kadar maaş aldığı gündemde yer almaya başlamıştı. Özellikle sosyal medya kullanıcıları Atalay'ın ne kadar maaş aldığına dair sorgulamalar yapıyorlardı. Asgari Ücret Komisyonun ana karakteri halinde yer alan Argün Atalay, bir canlı yayın programına katıldı ve ne kadar maaş aldığını açıkladı.
EKONOMİ
06 Temmuz 2022 - 00:15
Türk İş Başkanı Ergün Atalay ne kadar maaş alıyor? Ergün Atalay maaşını açıkladı!
Asgari ücret tespit komisyonunda görev alan ve komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın ne kadar maaş aldığı büyük merak konusuydu. Atalay, katıldığı bir canlı yayında ne kadar maaş aldığını açıkladı. İşte, Ergün Atalay'ın maaşı..
EKONOMİ
06 Temmuz 2022 - 00:15