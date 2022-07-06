Türk İş Başkanı Ergün Atalay ne kadar maaş alıyor? Ergün Atalay maaşını açıkladı!













Türk İş Başkanı Ergün Atalay maaşını açıkladı!

Milyonlarca çalışan, bir süredir asgari ücrete yapılacak olan zammı bekliyordu. Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 bir zam oranı uyguladıklarını ve bu zamla birlikte asgari ücret miktarının 5 bin 500 TL olduğunu duyurmuştu. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu görüşmelerinde komisyonda görev alan ve orada işçi kesimini temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın ne kadar maaş aldığı gündemde yer almaya başlamıştı. Özellikle sosyal medya kullanıcıları Atalay'ın ne kadar maaş aldığına dair sorgulamalar yapıyorlardı. Asgari Ücret Komisyonun ana karakteri halinde yer alan Argün Atalay, bir canlı yayın programına katıldı ve ne kadar maaş aldığını açıkladı.Fatih Altaylı'nın konuğu olarak bir canlı yayına katılan Ergün Atalay, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hakkında yapılan eleştirilere karşıda samimi yanıtlar veren Atalay aylık ne kadar maaş aldığını söyledi. Türk İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay, aylık olarak 25 bin lira 750 TL aldığını belirterek hiç bir ek ikramiye almadığını sözlerine ekledi. Konuyla ilgili samimi olduğunu vurgulayan Atalay, istenirse muhasebeciden bilgi bile alınabileceğini belirterek Türkiye'nin hiçbir yerinde de evi olmadığını aktardı. Adapazar'ının dışında sadece 1 evinin ve 1 arsasının olduğunu söyleyen Ergün Atalay, Ankara'ya geldiğinde misafirhanede kaldığını ve misafirhaneye de 1750 lira kira ödediğini kaydetti. 48 yaşında olduğunu ve bu yaşına kadar ilk kez kaloriferli ev gördüğünü dile getiren Atalay, Afyon'da bir dükkan hissesine girdiğini ve oradan 2 bin 500 TL kira bedeli, aldığını bankada parasının bulunmadığını belirterek bırakın arabayı bisikletinin bile olmadığını söyledi.