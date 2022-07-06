EKONOMİ
06 Temmuz 2022 - 00:15

Türk İş Başkanı Ergün Atalay ne kadar maaş alıyor? Ergün Atalay maaşını açıkladı!

Asgari ücret tespit komisyonunda görev alan ve komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın ne kadar maaş aldığı büyük merak konusuydu. Atalay, katıldığı bir canlı yayında ne kadar maaş aldığını açıkladı. İşte, Ergün Atalay'ın maaşı..

EKONOMİ
06 Temmuz 2022 - 00:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Türk İş Başkanı Ergün Atalay ne kadar maaş alıyor? Ergün Atalay maaşını açıkladı!


Milyonlarca çalışan, bir süredir asgari ücrete yapılacak olan zammı bekliyordu. Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 bir zam oranı uyguladıklarını ve bu zamla birlikte asgari ücret miktarının 5 bin 500 TL olduğunu duyurmuştu.

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu görüşmelerinde komisyonda görev alan ve orada işçi kesimini temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın ne kadar maaş aldığı gündemde yer almaya başlamıştı. Özellikle sosyal medya kullanıcıları Atalay'ın ne kadar maaş aldığına dair sorgulamalar yapıyorlardı. Asgari Ücret Komisyonun ana karakteri halinde yer alan Argün Atalay, bir canlı yayın programına katıldı ve ne kadar maaş aldığını açıkladı.



Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın maaşı

Türk İş Başkanı Ergün Atalay maaşını açıkladı!

Fatih Altaylı'nın konuğu olarak bir canlı yayına katılan Ergün Atalay, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hakkında yapılan eleştirilere karşıda samimi yanıtlar veren Atalay aylık ne kadar maaş aldığını söyledi.

Türk İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay, aylık olarak 25 bin lira 750 TL aldığını belirterek hiç bir ek ikramiye almadığını sözlerine ekledi. Konuyla ilgili samimi olduğunu vurgulayan Atalay, istenirse muhasebeciden bilgi bile alınabileceğini belirterek Türkiye'nin hiçbir yerinde de evi olmadığını aktardı.

Adapazar'ının dışında sadece 1 evinin ve 1 arsasının olduğunu söyleyen Ergün Atalay, Ankara'ya geldiğinde misafirhanede kaldığını ve misafirhaneye de 1750 lira kira ödediğini kaydetti. 48 yaşında olduğunu ve bu yaşına kadar ilk kez kaloriferli ev gördüğünü dile getiren Atalay, Afyon'da bir dükkan hissesine girdiğini ve oradan 2 bin 500 TL kira bedeli, aldığını bankada parasının bulunmadığını belirterek bırakın arabayı bisikletinin bile olmadığını söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
Motorine yeni indirim var mı? 8-9 Temmuz Mazota ne kadar, kaç TL indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları
Motorine yeni indirim var mı? 8-9 Temmuz Mazota ne kadar, kaç TL indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları
Son Haberler
4539 nitelik kodu nedir? 4539 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4539 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4539 nitelik kodu nedir? 4539 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4539...
4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558...
Vodafone bayram hediyesi 3GB bedava internet
Vodafone bayram hediyesi 3GB bedava internet
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz...
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?