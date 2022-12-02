Türk-İş Başkanı net rakam verdi! Asgari ücret en az bu kadar olacak: Daha azı mümkün değil!

Asgari ücret ile ilgili açıklamalar devam ediyor. Türkiye’de 2023 yılında uygulanacak asgari ücret merak konusu olurken yetkili isimlerden peş peşe açıklama geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücret için net bir rakam verdi. Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni yılda maaşlara yapılacak zam oranıyla ilgili birçok iddia ortaya atılıyor. Asgari ücret, bu ay gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak. Masanın bir diğer ucunda oturacak olan Türk-İş Başkanı asgari ücrete ilişkin açıklamalar yaptı.
Komisyon bu ay üç toplantı gerçekleştirecek
Asgari ücret 2021 yılında 2 bin 825 TL olarak uygulanıyordu. 2022 Ocak ayında tarihin en büyük artışı yapılarak yüzde 50 zam ile 4 bin 253 liraya yükseltildi. Ancak bu zam oranı hayat pahalılığı için yeterli olmayınca hükümet tarafından asgari ücrete ara zam kararı alındı. Temmuz 2022’de asgari ücrete yüzde 30 oranında ara zam yapılarak net 5 bin 500 liraya yükseltildi. 2022 yılının son günlerine gelindiğinde vatandaşların geçim derdi büyürken asgari ücrete bir zam daha yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayında toplanıyor ve bir sonraki yıl uygulanacak asgari ücreti belirliyor. Bu kapsamda Aralık ayında gerçekleşecek 3 toplantı sonrasında (ihtiyaç duyulursa 4 toplantı) yeni asgari ücret belirlenecek.