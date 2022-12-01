Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı takvimi oluşturuldu. Toplantı programını öğrenmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüştü. Asgari ücreti belirleyecek komite, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek için ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta yapacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ergün Atalay, tarafları memnun edecek bir rakamın çıkmasını dilediğini belirterek, herkesin aynı anda imza atmasını temenni ettiğini dile getirdi. Rakam konusunda mutlak anlaşma tarafında olduğunu vurgulayan Atalay, "Arzu etmediğimiz rakam olursa o masada olmayacağımızı yine ifade ediyoruz" diye konuştu.
GÜNDEM
01 Aralık 2022 - 17:05
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı tarihi duyurdu!
Milyonlarca vatandaşın bir süredir merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri ile ilgili açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı tarihi duyurdu. Atalay, ilk toplantının 7 Aralık saat 14:00'da, ikinci toplantının ise 14 Aralık saat 14:00'da yapılacağını söyledi.
GÜNDEM
01 Aralık 2022 - 17:05
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