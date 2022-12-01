GÜNDEM
01 Aralık 2022 - 17:05

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı tarihi duyurdu!

Milyonlarca vatandaşın bir süredir merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri ile ilgili açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı tarihi duyurdu. Atalay, ilk toplantının 7 Aralık saat 14:00'da, ikinci toplantının ise 14 Aralık saat 14:00'da yapılacağını söyledi.

GÜNDEM
01 Aralık 2022 - 17:05
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı tarihi duyurdu!


Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı takvimi oluşturuldu. Toplantı programını öğrenmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüştü.

Asgari ücreti belirleyecek komite, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek için ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta yapacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ergün Atalay, tarafları memnun edecek bir rakamın çıkmasını dilediğini belirterek, herkesin aynı anda imza atmasını temenni ettiğini dile getirdi. Rakam konusunda mutlak anlaşma tarafında olduğunu vurgulayan Atalay, "Arzu etmediğimiz rakam olursa o masada olmayacağımızı yine ifade ediyoruz" diye konuştu.



Türk-İş Başkanı Ergün Atalay

Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Rakamlar her çıktığında raflardaki fiyatlar yükseliyor. Geçen yıl bu zamanlar peynir 35 liraydı, şimdi 140-150 lira. İşini iyi yapan pazarlar olduğu gibi işini iyi yapmayan pazarlar da var. Emekli, işsiz, daha çok işçi bilir. İnşallah ikimizin de beğendiği bir sayı olursa üçümüzün de imzalamasını isteriz ama istemediğimiz bir sayı olursa bu masada olmayacağımızı bir kez daha teyit ederiz.

Asgari ücret bu ülkede geçim ücreti haline geldi. 10 yıllık tekniker var, 20 yıllık uzman var, işleri var. Ömür sorunları var, vergi sorunları var.

Tüm bu sorunlar Ocak ortasına veya sonuna kadar çözülmelidir. İşçiler bunu bekliyor. Müteahhit arkadaşlar bekliyor. En az asgari ücret kadar önemlidirler. Vergi dilimi var. Haziran başında yüzde 20 ithalat yapıyoruz. Buna bir çözüm bekleniyor. İşçi ve teknik personelin asgari ücretleri ne olacak? Hükümetin bir şeyler yapması gerekiyor, asgari ücret yükseliyor diye işten çıkarmaları durdurmak zorundayız."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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