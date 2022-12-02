TÜRK-İŞ'in asgari ücrette kırmızı çizgisi belli oldu! Ergün Atalay ilk kez rakam açıkladı: 'En az 7 bin 785 TL'!







İLK ÖNCE YÜZDE 50 ZAM, TEMMUZ AYINDA İSE YÜZDE 30!











KOMİTENİN TOPLANMASI GEREKLİ

“ASGARA ÜCRET GİBİ ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ KONULAR VAR”

Asgari ücrete yapılacak olan zam ile ilgili görüşmeler için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği müzakereler öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile ön görüşme yaptı. Böylelikle asgari ücrete yönelik ilk adımın atılmış oldu. 2023 yılının asgari ücreti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi ve işveren temsilcilerinin karşılıklı mutabakatları ile birlikte belirlenecek.2022 Ocak'ta tarihin en büyük artışı yapılan asgari ücrete toplam 3 bin 577 lira, 2021'de ise net 2 milyon 825 lira olarak uygulandı. Asgari ücret miktarı ilk olarak yaklaşık yüzde 50 artışla brüt 5 bin lira ve net 4 bin 253 lira şeklinde belirlendi. Temmuz ayı başında yapılan toplantılar sonrasında ise yeni zam uygulaması gerçekleştirildi ve asgari ücret yüzde 30 artırılarak net 5 bin 500 liraya yükseltildi.Asgari ücret, bir kişinin çalışabileceği en düşük maaşı ifade eder. 2016 değişikliği ile 2015 yılına kadar altı ayda bir belirlenen asgari ücret, tüm yıl için geçerli olan tek rakamla değiştirildi. Yasaya göre, asgari ücretin yükseltilmesi için işçi, işveren ve hükümetten beş temsilciden oluşan bir asgari ücret tespit komitesinin toplanması gerekiyor. Komisyonun kanuna göre verdiği artışa ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanan tarihin takibindeki ay başında yürürlüğe girer. Asgari ücretle ilgili ilk toplantı 7 Aralık tarihinde, ikinci toplantısınında 14 Aralık tarihinde yapılması planlanıyor. Toplantılardan önce değerlendirmelerde bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, ilk defa asgari ücretle ilgili düşünülen rakamını paylaştı. "EN AZ 7 BİN 785 LİRA" TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, hükümet kanadı ve işveren temsilcileri ile anlaşma olması halinde süreci hızlandırmak istediğini, 7 milyon 785 liranın altındaki rakamları kabul etmeyeceğini söyledi. Bu onun için aşılması gereken kırmızı bir çizgi olduğunu ifade etti. Atalay, asgari ücret miktarının 7 milyon 785 lira olması gerektiği konusunda ısralı olduğunu belirterek, "Bu rakam kırmızı çizgidir. Bu rakamın altında hiçbir konuyu görüşmeyeceğiz" diye konuştu. Atalay, açıklamalarına şöyle devam etti: "7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı sıfır kabul edin, kırmızı çizgimiz. Bu miktarı aşmamız gerekiyor. Gıdadaki artış ise yüzde 138. A'dan Z'ye ne olduğunu biliyoruz. Bunlar dikkate alınmalı ve böyle bir sayı bize getirilmeli."Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili yaptığı değerlendirmesinde çalışmaların insan odaklı olması gerektiğini belirterek sendikaların ve STK'ların insan odaklı çalışma yapması gerektiğini dile getirdi. İşçilerin gündeminde birçok konunun olduğunu ifade eden Atalay, "EYT'miz var, geçici işçilerimiz var, sıkıntılarımız var, vergilerimiz var, sıkıntılarımız var, kulaklarımız var. Bunlar asgari ücret gibi önemli konular." dedi. Gelir vergisi sisteminde düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Atalay, "Eskiden yüzde 27 olan vergi oranını aralık sonunda uygulardık, şimdi haziran başında uygulayacağız. Adil bir sistem değil." diye konuştu.