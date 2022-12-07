GÜNDEM
07 Aralık 2022 - 13:59

Türk-İş'ten asgari ücret toplantısı öncesi ilk açıklama: 7 bin 785 sınırından müzakereler başlıyor!

Milyonlarca kişi bugün başlayacak Asgari Ücret Komisyonu toplantısı için beklerken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan son dakika açıklaması geldi. Masaya oturulacak rakamın bugünün açlık sınırı olan 7,785 TL olduğunu belirten Atalay, kendilerinden duyulmayan hiç bir söze de itibar edilmemesini istedi. Birlikte oturulup konuluşulacak bir toplantı olduğu aktaran Atalay, uygun olmayan bir rakam olmadığı takdirde katılmayacaklarını ifade etti.

GÜNDEM
07 Aralık 2022 - 13:59
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Türk-İş'ten asgari ücret toplantısı öncesi ilk açıklama: 7 bin 785 sınırından müzakereler başlıyor!


TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü ilk toplantısı öncesi bazı değerlendirmelerde bulundu. Atalay, belirledikleri açlık sınırının 7 bin 785 lira olduğunu hatırlatarak, "Asgari ücretle ilgili müzakereler 7 bin 785 liradan başlayacak." derken asgari ücrette uygunluk bulunmayan bir rakamın olması halide ise masada olmayacaklarını söyledi.

"BU SARMALDAN ÇIKILMASI GEREKİYOR"

Türk-İş'ten asgari ücret 7 bin 785 sınırı



Asgari ücret müzakerelerinde işçileri temsil eden Türk-İş heyeti, bugün başlayan müzakereler öncesinde bir araya gelerek sendikaların görüş ve taleplerini değerlendirdi. Bugünkü ilk oturumda açlık ve yoksulluk eşikleri ile gelir vergisinin ücretler üzerindeki yükü gündeme gelecek.

Herkesin bir rakam açıkladığını, ancak açlık sınırının 7 bin 785 lira olduğunu belirten TÜRK-İŞ başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri öncesinde yaptığı açıkalmasında komisyondaki müzakrelerin bu üst sınırdan başlayacağını aktardı. Atalay, "Asgari ücret geçinme ücreti haline geldi. Bu sarmaldan çıkmalıyız" dedi.

Gıda enflasyonunun yüzde 138 olduğunu ve yoksulluğun da ortada olduğunu dile getiren Atalay, "akalım işverenlerin ve ülkeyi yönetenlerin sorumlu olup olmayacağı makul rakamlarla ortaya çıkacak mı?" diye konuştu. "Vergilendirme çözülmelidir" diyen Atalay, EYT ve taşeronluk sorunlarının da bir daha asla su yüzüne çıkmayacak şekilde ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi. Ergün Atalay ayrıca, siyasilerin alım gücünün düşmediği yönündeki yorumlara da katılmadığını da belirtti.

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