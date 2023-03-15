Türk-İş ve Hak-İş'ten kamu toplu iş sözleşmeleri için ortak zam talebi belli oldu!













YÜZDE 15 REFAH PAYI

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ 2.500 MİLYON

Türk-İş ve Hak-İş'in 700 bin kamu çalışanıyla ilgili talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirildi. İki yıllık artış oranını belirleyen sözleşme görüşmelerinde, taban maaşın toplam 15.000 TL'ye yükseltilmesi, tüm maaşlar için ilave yüzde 15 sosyal pay ve aynı zamanda ilk altı ay için de yüzde 45 maaş artışı talep edildi. Türk-İş ve Hak-İş, 700 bin kamu vatandaşı için ilk altı aylık sözleşme görüşmelerinde, temel ücretlerin 15 bin TL'ye kadar artırılmasını ve toplam ücretlerin yüzde 15'i olan sosyal yardım payına yüzde 45 zam yapılmasını talep etti. Her iki konfederasyonun ortaklaşa hazırladıkları bildirisinde; 2023-2024 tarihli Kamu Sektörü Toplu İş Sözleşmesine İlişkin Çerçeve Anlaşma Protokolü için Ortak Başvuru, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) sunulmuştur. Açıklamada dile getirilen talepler arasında, toplu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte aylık brüt net ücreti 15 bin liranın altında alan işçiler için net aylık brüt ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi yer almıştır.İşçi ücretlerinin 15.000 TL'lik temel ücrete çekilmesinin ardından, tüm ücretlere yüzde 15'lik bir sosyal bileşenin eklenmesi istendi ve ayrıca aşağıdaki şartlar sıralandı: “Sosyal yardım ilavesinden sonra, toplu sözleşmenin toplam tavan ücreti (aylık/günlük/saatlik) yürürlük tarihinden itibaren ilk altı aya yönelik yüzde 45 oranında artırılacaktır. Diğer altı aylık dönem için de çalışanların tavan maaşına yüzde 5 fazlası oranında zam yapılacak. (aylık/günlük/saatlik)6772 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre; Ek ödeme, kapsam dahilindeki tüm çalışanlara (belediye işletmeleri ve il özel idaresi işletmeleri dahil) ödenir. Bu ek ödemeye ek olarak, toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlar için ikramiye gün sayıları 0 günden az olan işyerlerinde ikramiye gün sayıları 60 güne çıkarılacaktır. Toplu sözleşme kapsamındaki işçilere 2023 yılı için aylık 2.000.500 lira, 2024 yılı için aylık 3.500 lira sosyal yardım ödeneği verilecek."