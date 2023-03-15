Türk-İş ve Hak-İş'in 700 bin kamu çalışanıyla ilgili talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirildi. İki yıllık artış oranını belirleyen sözleşme görüşmelerinde, taban maaşın toplam 15.000 TL'ye yükseltilmesi, tüm maaşlar için ilave yüzde 15 sosyal pay ve aynı zamanda ilk altı ay için de yüzde 45 maaş artışı talep edildi. Türk-İş ve Hak-İş, 700 bin kamu vatandaşı için ilk altı aylık sözleşme görüşmelerinde, temel ücretlerin 15 bin TL'ye kadar artırılmasını ve toplam ücretlerin yüzde 15'i olan sosyal yardım payına yüzde 45 zam yapılmasını talep etti. Her iki konfederasyonun ortaklaşa hazırladıkları bildirisinde; 2023-2024 tarihli Kamu Sektörü Toplu İş Sözleşmesine İlişkin Çerçeve Anlaşma Protokolü için Ortak Başvuru, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) sunulmuştur. Açıklamada dile getirilen talepler arasında, toplu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte aylık brüt net ücreti 15 bin liranın altında alan işçiler için net aylık brüt ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi yer almıştır.
GÜNDEM
15 Mart 2023 - 23:13
Türk-İş ve Hak-İş'ten kamu toplu iş sözleşmeleri için ortak zam talebi belli oldu!
Türk-İş ve Hak-İş yetkileri tarafından 2023-2024 Kamu Toplu Sözleşmeleri Çerçeve Mutabakat Zaptı'na ilişkin ortak zam talebi açıklandı.
GÜNDEM
15 Mart 2023 - 23:13