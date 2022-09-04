Türk Kızılayı'nda proje memuru eksiği! Türk Kızılayı proje memur alım ilanı

Türk Kızılayı Proje Memuru Alacak!

Türk Kızılayı Hangi Kadroda Memur Alacak?

Türk Kızılayı Memur Alım Şartları Neler?

Şube Hizmetleri Direktörü Alım Şartları Neler?

Kurumsal Bağış Yönetimi Müdürü Alım Şartları Neler?

Bağış Yönetim Direktörü Alım Şartları Neler?

Yaşlı Bakım Teknikeri Alım Şartları Neler?

Genel Yoğun Bakım Hemşiresi Alım Şartları Neler?

Satış Uzmanı Alım Şartları Neler?

Proje Yönetimi Uzmanı Alım Şartları Neler?

Kumaş ve Aksesuar Uzmanı Alım Şartları Neler?

Stajyer Alım Şartları Neler?

Türk Kızılayı yeni ay için personel ihtiyacı olduğunu bununla beraber personel alımı yapacağını açıkladı. Alım ilanı kapsamında Türk Kızılayı bünyesinde görev alacak çok sayıda memur alımı yapılacak. İşe alınan adaylar, 3 farklı alanda çalışma şansına sahip olacaklar.Düzenli bir şekilde kendi bünyesindeki personel açığını kapatmak için alım ilanı yayımlayan Türk Kızılayı, yeni ay için de bir personel alım ilanı yayımladı. İlan kapsamında 3 farklı kadro seçeneğinde çok sayıda adaya iş bulma şansı verilecek. Türk Kızılayı bünyesinde çalılarak görevlerini yerine getirmek isteyen adayların alımdan önce belirlenen şartları karşılamaları gerekiyor. Aranan şartlara uygunluk sağlayan kişi ve kişilerin işe girme hakkı olacak.Türk Kızılayı Proje Memuru Alımı Yapılacak olan kadrolar şu şekilde sıralanıyor; • Şube hizmetleri direktörü • Kurumsal bağış yönetim müdürü • Bağış yönetimi direktörü • Yaşlı Bakım Teknikeri • Genel Yoğun Bakım Hemşiresi • Satış Uzmanı • Proje Yönetimi Uzmanı • Kumaş ve Aksesuar Uzmanı • Toplumsal Bağış Geliştirme ve Kampanya Yönetimi Uzmanı • StajyerTürk Kızılayı Proje Memuru Alımı başvurusunda bulunan adayların öncelikle belirlenen başvuru şartlarına uygun olması gerekiyor. Türk Kızılayı Memur Alımı başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor;Şube Hizmetleri Direktörü alım şartları: • Lisans mezunu olmak (Tercihen Endüstri-İşletme Mühendisliği vb. bölümler) • İlgili seviyelerde en az 5 yıl deneyimi olmak (tercihen toplamda 10 yıl iş deneyimi) • MS Office ve Office 365 programlarına hakim olmak • İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma yazma, konuşma) olmak • Dernekler ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak • Proje yönetimi bilgisi ve deneyimi olmak • Risk yönetimi bilgisine sahip olmak • Talep yönetimine ilişkin iletişim yönetimi bilgisi olmak • Şubeleşme çalışmaları deneyimi olmak • Süreç ve doküman yönetimi bilgisi olmak • İş birliği ve takım çalışmasına önem vermek • Paydaş memnuniyeti odağında olmak • Kavramsal düşünme becerisi gelişmiş olmak • Planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak • Kriz yönetimi becerisine sahip olmak • Değişim yönetimi yaklaşımına sahip olmakKurumsal Bağış Yönetimi Müdürü alımı şartları şu şekilde sıralanıyor; • Lisans mezuniyeti (Tercihen İİBF, İletişim vb. bölümler) • İlgili seviyelerde en az 3 yıl deneyimi olmak (tercihen toplamda 10 yıl iş deneyimi), • MS Office ve Office 365 programlarına hakim olmak • İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma yazma, konuşma) olmak • Alanı ile ilgili teknolojik gelişmelere hakim olmak • Tercihen STK deneyimi olmak • Bütçe planlama ve finans yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak • Proje yönetimi deneyimi olmak • Ajanslarla iletişim konusunda deneyimli olmak • Veri analizi-veri madenciliği konusunda bilgiye sahip olmak • Pazarlama ve segmentasyon süreçlerine hakim olmak • Portföy yönetimi konusunda deneyimli olmak • Mevcut ve hedef kitle analizini bilmek • Bağışçıda derinleşme/sadakat konularında deneyim sahibi olmak • Pazar analizi ve hedef yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak • Hedef kitleye uygun proje/iş birliği planlaması yapmak • Sosyal sorumluluk projeleri konusunda deneyim sahibi olmak • Sözleşme ve protokol süreçleri için hukuk bilgisine sahip olmak • Teknik entegrasyonlar konusunda deneyim sahibi olmak • Dijital pazarlama ve e-ticaret konularında bilgi sahibi olmak • Marka konumlandırma konusunda bilgi sahibi olmak • İş birliği ve takım çalışmasına önem vermek • Paydaş memnuniyeti odağında olmak • Kavramsal düşünme becerisi gelişmiş olmak • Planlama ve organizasyon konusunda yetkin olmak • Etkili iletişim ve hitabete sahip olmak • Kriz yönetimi becerisi olmakBağış Yönetimi Direktörü alımı şartları şu şekilde sıralanıyor; • Lisans mezuniyeti (Tercihen İİBF, İletişim, diğer lisans bölümleri) • İlgili seviyelerde en az 7 yıl deneyimi olmak (tercihen toplamda 15 yıl iş deneyimi) • MS Office ve Office 365 programlarına hakim olmak • İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma yazma, konuşma) olmak • Alanına ilişkin teknoloji kullanımı hakimiyeti olmak • Stratejik pazarlama ve satış yönetimi bilgisine ve deneyimine sahip olmak • Stratejik bağış süreçleri ile kampanya yönetimi bilgisi ve deneyimi olmak • Fon ve devlet hibe süreçlerine hakim olmak • Proje yönetimi bilgisi ve deneyimi olmak • İlişki yönetimi kuvvetli ve ağ yönetimi yapmak • İş birliği ve takım çalışmasına önem vermek • Paydaş memnuniyeti odağında olmak • Planlama ve koordinasyon konusunda yetkin olmak • Belirsizlikle baş edebilen, kara alabilen ve harekete geçebilmek • Sunum ve hitabet becerileri gelişmiş olmak • Kavramsal düşünme becerisi gelişmiş olmakYaşlı Bakım Teknikeri (Kızılay Bakım A.Ş.) alımı şartları şu şekilde sıralanıyor; • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya bu alanda sertifikalı kurs almış olmak • Alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak • Fizik tedavi alanıyla ilgili yenilikleri takip eden, görsel sunumlar yapabilmek • Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü olmak • İstanbul’da ikamet eden veya edebilmekGenel Yoğun Bakım Hemşiresi alımı şartları şu şekilde sıralanıyor; • Sağlık Meslek Liselerinden ya da Üniversitelerin Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak • Özel Hastanede en az 2 yıl Genel Yoğun Bakım Ünitesi deneyimine sahip olmak • Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak • Hasta memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiş olmak • Ekip çalışmasına uyumlu olmakSatış Uzmanı alımı şartları şu şekilde sıralanıyor; • Lisans Mezunu olmak • Tercihen Çadır,Tekstil, Kişisel Koruyucu Ekipman sektörlerinden birine hakim olmak • İngilizce bilgisine sahip olmak • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek • İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek • Problem karşısında çözüm üretme becerisi sergilemek • Seyahat engeli bulunmamak • Esnek çalışma saatlerine uyabilmek • Planlama ve organizasyon yeteneği sergilemekProje Yönetimi Uzmanı alımı şartları şu şekilde sıralanıyor; • Üniversitelerin Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun olmak • En az 5 yıl giyim konfeksiyon sektöründe aktif olarak sahada üretim ve kalite kontrol süreçlerinde çalışmak • Tercihen kurumsal iş kıyafetlerine teknik olarak hakim olmakKumaş ve Aksesuar Uzmanı alımı şartları şu şekilde sıralanıyor; • Üniversitelerin Tekstil bölümlerinden (tercihen Tekstil Mühendisliği) mezun olmak • En az 5 yıl Konfeksiyon Fabrikalarında kumaş ve aksesuar alımı yapmış olmak • Dokuma – Örme giyim kumaş ve aksesuarlarını teknik özellikleri ile birlikte bilmek • Dokuma – Örme giyim kumaş ve aksesuar üretici – toptancı firmaları tanımak • Tercihen kurumsal iş kıyafetlerinde kullanılan kumaş ve aksesuarlar konusunda tecrübeli olmak Toplumsal Bağış Geliştirme ve Kampanya Yönetimi Uzmanı Alım Şartları Neler? Toplumsal Bağış Geliştirme ve Kampanya Yönetimi Uzmanı alımı şartları şu şekilde sıralanıyor; • Lisans mezunu (tercihen Endüstri Mühendisliği, İşletme Müh. Bilgisayar Müh. vb. bölümleri) • Tercihen iyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip olmak • İlgili alanda en az 3 yıl deneyim olmak • Proje ve Program yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak • Proje Yönetimi araçlarının (MS Project, SAP PS, Sharepoint, Planner, vb.) kullanabilen ve Proje ‐ Program talep ve değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi ve deneyimli olmak • Tercihen nakit ödeme kanalları olan sanal pos, bankacılık sistemleri, web sitesi, mobil uygulama, SMS ve mobil ödeme sistemleri vb. sistemlerin işleyişini bilmek • İletişim yeteneği kuvvetli ve ekip çalışmasına yatkın olmak • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı olmak • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş olmakStajyer alımı şartları şu şekilde sıralanıyor; • Stajları 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olmak • Staj zorunluluğu bulunan ve sigortası okul tarafından karşılanmak • İlgili üniversite tarafından devlet katkı payının ödenebileceğini kurumumuza belgeleyebilmek • İletişim becerileri güçlü olmak • Öğrenmeye ve gelişime açık olmak • Ekip çalışmasına yatkın olmak • Sorumluluk sahibi olmak