Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Ergönül Açıklaması













Bireye bırakılabilecek en büyük haklardan olan aşının önemi her geçen gün anlaşılmaktadır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından yapılan toplantılar üzerine Prof. Dr. Önder Ergönül, aşı karşıtlarına karşılık olarak açıklamalarda bulundu.KLİMİK derneği tarafından Antakya'da düzenlenen sempozyumda geçtiğimiz günlerde davalık olunan konu üzerine Prof. Dr. Önder Ergönül, "Geçtiğimiz günlerde ikiz çocuklarına hepatit B aşısı yaptırmak istemeyen ailenin açılan davayı kazanması bizim memnuniyetle karşıladığımız bir gelişme değil. Aşı yaptırmak bireye bırakılacak bir hak değildir. Buna karar verecek mekanizma yeri yargı değil, bilim otoriteleridir." ifadelerini kullandı. Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Aygen de hepatit B aşısının sağladığı koruyuculuk zamanının en az 20 yıl ve yüksek oranla ise yaşam boyunca etkili olduğu bildirildi. Türkiye'de yeni doğan çocuklarda zorunlu hale getirilen Hepatit B'ye karşılık olarak 15 yaş altı çocuklara bu oranın düştüğü görüntülenmektedir.