SİYASET
13 Eylül 2022 - 08:59

Türk kökenli siyasetçi İsveç'te milletvekili seçildi

İsveç'te yapılan genel seçimlerde Türk kökenli Kululu siyasetçi Muharrem Demirok, Merkez Partisi'nden milletvekili seçilmesi Konya'nın Kulu ilçesindeki vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı.

SİYASET
13 Eylül 2022 - 08:59
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Türk kökenli siyasetçi İsveç’te milletvekili seçildi

İsveç'te yapılan genel ve yerel seçimde oy kullanım süresinin bitiminde sandıkların açılması ile sayımlara başlandı. Merkez Partisi tarafından ilk sıradan aday gösterilen İsveç doğumlu Muharrem Demirok, oyların sayılması ile birlikte milletvekili olarak meclise girmesi kesinleşti. Linköping kentinde 12 yıl boyunca Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanı olarak görevli olan Kululu Muharrem Demirok'un belediye başkanlığındaki dönemlerde edindiği tecrübelerini meclise de taşıyıp, sorunlara çare bulmaya çalışacağını açıkladı. Kulu ilçesinden İsveç'e gelen bir işçi ailesinin oğlu olan Muharrem Demirok, İsveç'te iş ve ikamet sahibi 55 bine yakın Kululu hemşehrilerinin vermiş olduğu manevi desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Babası Hamza Demirok da, oğlunun milletvekili seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu, oğluna iyi eğitim alması için verdiği desteğin faydalarını gördüğünü ve İsveç'te yaşayan gurbetçi hemşehrilerinin de çocuklarına iyi eğitim almaları için desteklerini kesmemelerini istedi.

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