Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık sahte bandroller tespit edilebilecek







Sahte bandrol takibi







Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından kullanımı başlanan ve Türk mühendislerin sahte bandrollerin tespiti için geliştirdiği yazılım ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki yazılımın detayları nelerdir? Tüketicilerin sahte bandrolü takip edebileceği yazılım ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Tüketicilerin kontrol altına alabileceği bandrol durumuyla ilgili Türk mühendislerin geliştirdiği yazılım ile ilgili ihale başladı. 17 Nisan 2020 tarihinde 2419 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile daha güvenilir bir sistem yaratma amacıyla düzenlenen bandrol üretimi ile ilgili ihalenin başladığı duyuruldu. Halkın en yüksek faydasını hedefleyen yazılımda darphaneye aktarılacak olan pay ile ilgili en yüksek teklif DMS firması oldu ve ihaleyi kazanarak konu ile ilgili çalışmalarına başladı. Yeni nesil en yüksek korumalı bandrol üretiminin yapıldığı İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerine devam eden en büyük bandrol üretim işletmelerinden biri olan Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü olarak görev yapan Abdullah Yasir Şahin bandrol tesisinin toplamda 600 milyon TL yatırımı hayata geçirdiğini duyurdu.Şahin, Türk mühendislerin geliştirdiği ve en birincil amacın tüketicileri koruma altına almak olduğunu söylediği yazılımda vergi güvenliğinin de sağlanmış olacağını söyledi. Şahin sözlerine şu şekilde devam etti; "Bandrollü ürünleri izleme sistemi ülkemizde içki ve tütün üretiminde piyasaya sürülen ürünlerin vergi takiplerinin yapılabilmesi ve sahte ve kaçak olarak üretilen ürünlerin engellenebilmesi için 2007 senesinden beri uygulanıyor. Şahin aynı zamanda 2007 ve 2020 seneleri arasında yaşanan dolar artışı ile birlikte mürekkep ve kağıtların üretiminin ülkemizde yapılmadığını, ithal edildiğini, 2020 senesinde ise değişen dolar kurları ile ilgili bir satış fiyatı düzenlemesi yapılacağını, bu şekilde yenilenen üretim tesisleri ve Türk mühendislerin geliştirdiği yazılım sayesinde dış bağımlılıktan da kurtulacağız dedi. Şahin sözlerine şöyle devam etti; "Yeni nesil bandrol banknotlarda gördüğümüz gibi önemli olan yüksek güvenlik hedefiyle özel olarak üretilmektedir. Kolaylıkla çıplak gözle bile kontrol edilebiliyor. Eylül ayında ise devreye alınacak olan mobil uygulama ile tüketici vatandaş bandrolleri akıllı telefonları sayesinde kontrol edebilecekler." Şahin, aynı zamanda bandroller ile ilgili yıllık olarak 200-250 milyon TL civarında harcama yapıldığını, 400 fazla üretim hattı olduğunu ve 7 gün 24 saat çalışma ve bakım onarım yapıldığını da açıkladı.