GÜNDEM
11 Şubat 2022 - 12:37
Güncelleme: 11 Şubat 2022 - 12:37

Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik ifadeler kullanan Ayşenur Arslan'a suç duyurusu!

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın canlı yayın sırasında Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik kullandığı bazı ifadeler başına iş açtı. AK Parti, MHP ve BBP tarafından gazeteci Ayşenur Arslan hakkında bir suç duyurusu yapıldı.

GÜNDEM
11 Şubat 2022 - 12:37
Güncelleme: 11 Şubat 2022 - 12:37
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Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik ifadeler kullanan Ayşenur Arslan'a suç duyurusu!
Terör örgütü EOKA'nın gerçekleştirdiği saldırılar hakkında yorumlarda bulunan gazeteci Ayşenur Arslan, Kıbrıs Türk halkını koruması için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında bazı kötü ifadeler kullandı. Halk TV'de canlı yayın sırasında TMT'nin illegal ve suikastçı bir örgüt olduğunu söyleyen Arslan'a ilk tepki AK Parti'den geldi.








ak parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Ayşenur Arslan'ın canlı yayın sırasında TMT ile ilgili yaptığı skandal açıklamasına yönelik Türk Mukavemet Teşkilatının Kıbrıs Türkülerinin katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı direnişlerinde bir odak noktası olduğunu söyledi. 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR!

Gazeteci Ayşenur Arslan, TMT'ye yönelik ifadeleriyle ilgili tüm dikkatleri üzerine çekerken  AK Parti, MHP ve BBP 'nin Arslan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundukları bildirildi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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