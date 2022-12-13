GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 21:51

Türk mürettebatlı gemiye korsan saldırı

Türk mürettebatlı gemi Kızıldeniz üzerinde güneye seyir halindeyken, skiff boat ve ağır makineli silahlarla saldırıya uğradı.

GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 21:51
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Türk mürettebatlı gemiye korsan saldırı

Kızıldeniz’de korkutan bir Hadise yaşandı. Geminin silahlı güvenlik timi ile korsanlar arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından saldırı botu geri püskürtülerek tehlike savuşturuldu. Gemi ve mürettebat güvenli bir şekilde seyrine devam ederken mevcut konumda çeşitli gemilere benzer saldırıların düzenlendiği bilgisi alındı. Korsanlık tehdidi denizcilik sektörü için ciddi bir şekilde dikkate alınması gereken önemli bir tehdit olma noktasında güncelliğini koruyor. Bu konumda benzer tehditler yaşanmasından ötürü yetkililer tarafından şirketlerin tetikte olmaları ve herhangi bir şüpheli yaklaşımı bildirmelerini önemle tavsiye edilirken, benzer durumlar için Silahlı Güvenlik Muhafızlarının konuşlandırılması önemle tavsiye ediyorlar. Eskomarine Güvenlik Hizmeti altındaki Türk mürettebatlı geminin seferinin sorunsuz şekilde devam ettiği öğrenilirken mürettebatın korku dolu anlar yaşadığı aktarılan gelişmelerden.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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