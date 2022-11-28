Yemek Tarifleri
28 Kasım 2022 - 20:05

Türk mutfağındaki bin bir lezzetten sadece bir tanesi! MasterChef Türkiye Denizli kebabı tarifi

25 Kasım 2022 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programı Denizli'ye konuk oldu. Birbirinden lezzetli yemekler ekranlara gelirken Denizli kebabının nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte en lezzetli Denizli kebabı tarifi…

Yemek Tarifleri
28 Kasım 2022 - 20:05
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Türk mutfağındaki bin bir lezzetten sadece bir tanesi! MasterChef Türkiye Denizli kebabı tarifi


Kuzu etinin en güzel hali Denizli kebabının lezzetine doyum olmuyor. En lezzetli kebaplar arasında yer alan Denizli kebabına bir yiyen tekrar yiyor. MasterChef Türkiye Denizli kebabı tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte en lezzetli Denizli kebabı tarifi…

DENİZLİ KEBABI TARİFİ

Denizli kebabında hangi malzemelerin kullanıldığı merak ediliyor. Denizli kebabı tarifi için gerekli malzemeler şu şekildedir:



Sekiz parçaya ayrılmış kuzu

Pide ekmeği

Denizli Kebabı Tarifi

DENİZLİ KEBABI YAPILIŞI

Sakızağacı kütükleriyle birlikte pişen kuzu eti fırınlanır.

Etlerin 8 parçaya bölünmesi gerekiyor.

Fırın içerisinde pişen etlerden süzülen yağ etler ile birlikte servis edilen bir de ekmeğinin üzerine dökülür.

Etin pişme süresi fırına ve ustalığa göre değişiklik gösterir.

Etler yağsız olarak hazırlanmaktadır.

Yağlanan pide ekmeğinin üzerine döşenen kuzu etleri kuru soğan ve domates ile birlikte servis edilir.

Şimdiden herkese afiyet olsun…

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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