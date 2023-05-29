Türk mutfağının olmazsa olmazı köfte tarifleri! Bu köfteler yiyenlerin iştahını açıyor! Duyulmayan görülmeyen köfte lezzetleri













86 ÇEŞİT KÖFTE ÇEŞİİDİ BULUNUYOR





Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü yiyecek ve içecek danışmanı Osman Serim'i ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen bu özel etkinlikte gerçekleştirilen "Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya; Türk Mutfağının 2 Bin Yıllık Yolculuğu" adlı seminere, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Komesli, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç ve birçok davetli katılım sağladı. Bu özel etkinlikte, Osman Serim önderliğinde Türk mutfağının 2 bin yıllık serüveni anlatıldı. Yaşar Üniversitesi'nin uygulama mutfağında gerçekleşen seminer, Türk mutfağının köklü geçmişini ve kültürel mirasını yansıtan önemli bir platform oldu. Davetliler arasında bulunan uzmanlar ve öğrenciler, Türk mutfağının tarihini, çeşitliliğini ve benzersiz lezzetlerini keşfetme fırsatı buldular.Osman Serim'in sunumuyla gerçekleşen seminer, Türk mutfağının zenginliklerini vurgulayan bir atmosferde geçti. Katılımcılar, Türk mutfağının Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya uzanan köklü yolculuğunu detaylı bir şekilde öğrenme şansı elde ettiler. Bu etkinlik, Türk mutfağının önemini ve kültürel değerlerimizi vurgulayan bir platform olarak büyük ilgi gördü.Dünyaca ünlü yiyecek ve içecek danışmanı Osman Serim, Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün düzenlediği "Orta Asya’dan Orta Avrupa’ya; Türk Mutfağının 2 Bin Yıllık Yolculuğu" seminerinde Türk mutfağının zengin tarihini anlattı. Osman Serim, mutfak kültürünün bir milletin kimliğini yansıtan önemli bir unsuru olduğunu belirtti. Türklerin göçebe bir toplum olduğunu ve bu nedenle tarımla uğraşma imkanlarının olmadığını ifade eden Serim, etin Türk mutfağının temel kaynağı olduğunu söyledi. Gıdaların doğru şekilde korunmaması durumunda ayakta durmanın mümkün olmadığını vurgulayan Serim, Türk mutfağının pratik bir mutfak olduğunu ve 2 bin yıllık geçmişine bakıldığında hala aynı yiyecek ve içeceklerin tüketildiğini dile getirdi. Osman Serim ayrıca, Türk mutfağında bitkilerin kurutularak kullanılma geleneğinin olduğunu ve Türk mutfağının 5 farklı evreye sahip olduğunu belirtti. Bunların Göçer Dönem, Büyük Yolculuk, Türk Mozaiği, İmparatorluk dönemi ve Cumhuriyet dönemi olduğunu açıklayan Serim, Türklerin göçebe bir toplum olarak her geçtikleri toplumdan etkilenip o coğrafyalara da izler bıraktığını ifade etti. Osman Serim, Türk mutfağının en tanınmış yiyeceklerinden birinin köfte olduğunu söyledi ve Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklarda hala çok sayıda köfte çeşidinin bulunduğunu belirtti. Kendisinin "Türkiye'nin Köfteleri" adlı kitabını yazarken 86 farklı köfte çeşidini belgelediğini ve bu sayının her geçen gün arttığını ifade etti. Türk mutfağının sürekli geliştiğini ve dünyaya tanıtıldığını dile getiren Serim, bunun döner ve lahmacun gibi fast-food kültürüyle ilişkilendirilen yiyecekler aracılığıyla gerçekleştiğini söyledi. Seminerin ardından gerçekleştirilen kokteyl ve fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi. Osman Serim'in sunumu, Türk mutfağının zenginliklerini paylaşarak katılımcıları bilgilendiren etkileyici bir deneyim oldu.